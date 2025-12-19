अचानक तेज धमाका, फिर आसमान में उठने धुआं... हर कोई परेशान, सच्चाई पता चली तब जाकर लोगों ने ली राहत की सांस

Ratlam Police Practice (चंद्रशेखर सोलंकी): मध्य प्रदेश के रतलाम में आज (19 दिसंबर) सुबह-सुबह उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब महू रोड क्षेत्र में अचानक तेज धमाकों जैसी आवाजें सुनाई देने लगीं. कुछ ही देर में धमाकों के साथ आसमान में धुआं उठते दिखाई देने लगा. धुआं देखकर देखकर स्थानीय लोग हैरान हो गए और कई लोगों में डर का माहौल दिखने लगा. लोग एक-दूसरे से पूछते नजर आए कि आखिर यह माजरा क्या है? शुरुआत में किसी को कोई जानकारी नहीं थी और हर कोई अपने-अपने हिसाब से अंदाजा लगा रहा था.

सच्चाई पता चली तब लोगों ने ली राहत की सांस

हालांकि, थोड़ी ही देर में लोगों ने राहत की सांस ली, जब यह स्पष्ट हुआ कि यह कोई आपात घटना नहीं है. बल्कि, पुलिस का नियमित अभ्यास कार्यक्रम है. दरअसल, पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार, 19 दिसंबर 2025 को पुलिस अधीक्षक रतलाम अमित कुमार के नेतृत्व में महू रोड स्थित पुलिस लाइन ग्राउंड में जनरल परेड और शस्त्र अभ्यास का आयोजन किया गया था.

टर्नआउट, वेशभूषा और अनुशासन की समीक्षा

इस दौरान जनरल परेड के माध्यम से पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के टर्नआउट, वेशभूषा और अनुशासन की समीक्षा की गई. साथ ही पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने शासकीय वाहनों का निरीक्षण कर उनके रख-रखाव की स्थिति देखी और वाहनों को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए. इस दौरान पुलिस ने बम धमाका किया, आंसू गैस के गोले दागे और वज्र वाहन से फायर भी किए.

पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने का किया अभ्यास

कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए पुलिस बल द्वारा भीड़ नियंत्रण उपकरणों जैसे आंसू गैस ग्रेनेड, इलेक्ट्रिक सेल ग्रेनेड और टीयर गैस गन का अभ्यास भी किया गया. अभ्यास के दौरान पुलिस अधिकारियों नें आंसू गैस के अलग-अलग उपयोगिता वाले गोले दागे. इसके साथ ही हाथ से फेंकेने वाले बम भी फेंके, जो तेज आवाज के साथ धमाका करते हैं और बगैर नुकसान पहुंचाए भीड़ तीतर बितर करने के काम आते हैं. इस अभ्यास का उद्देश्य शहर में भयमुक्त और सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करना है.

समय-समय पर क्यों जरूरी है पुलिस अभ्यास?

बता दें कि समय-समय पर पुलिस शस्त्र अभ्यास (Police Firearms Training) काफी जरूरी है. इससे हथियारों के सही इस्तेमाल, निशानेबाजी, और बल प्रयोग की परीक्षा होती है. इसके साथ ही हथियार सही से काम कर रहे हैं या नहीं, इसका भी पता चल जाता है. इस दौरान रेंज फायरिंग, आधुनिक हथियारों की ड्रिल और भीड़ नियंत्रण जैसी स्थितियों से निपटने की ट्रेनिंग दी जाती है. इसका मकसद पुलिस के जवानों और अधिकारियों को इस बात की ट्रेनिंग देना होता है कि वो सटीकता, संयम और कानून के दायरे में रहकर काम कर सकें.