'हाय से हाईजैक हुआ बिजनेसमैन' MP की 'ड्रीम गर्ल' ने आवाज से दिल और जेब दोनों लूटे

Dream Girl in MP: मध्य प्रदेश के हरदा जिले से 'ड्रीम गर्ल' फिल्म जैसी एक कहानी सामने आई है, जहां एक युवक ने लड़की जैसी आवाज निकालकर बिजनेसमैन से 50 लाख रुपए की ठगी की है.
MP News: अगर आप किसी लड़की से ऑनलाइन मिलते हैं और फिर आपकी उससे बात शुरू हो जाती है और वह आपको अपने प्यार के जाल में फंसाती है, उस पर आप लाखों रुपए लुटा देते हैं, लेकिन बाद में आपको चले की असल में वो लड़की नहीं लड़का है तो आप हैरान रह जाएंगे. कुछ-कुछ ऐसी ही कहानी 'ड्रीम गर्ल' फिल्म में दिखी थी. जहां आयुष्मान खुराना 'पूजा' बनकर लोगों को मूर्ख बनाते है और पैसा कमाते हैं, रील लाइफ की यह कहानी मध्य प्रदेश में रियल में देखने को मिली है. क्योंकि यहां एक लड़का 'संजना' बनकर राजस्थान के एक बिजनेसमैन को फंसाए हुए थे. 2017 में सोशल मीडिया पर एक 'हाय' मैसेज से शुरू हु़ई दोनों की बातचीत 2025 तक चली. मोबाइल पर हरदा जिले का लड़का राजस्थान के जोधपुर के बिजनेसमैन से लड़की आवाज निकालकर बात करता था, उसने उसे अपना नाम संजना बता रखा था, जहां बिजनेसमैन ऐसा फंसा कि वह लगातार उस पर पैसा लुटाता रहा. हालांकि जब पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया तो पूरे मामले का खुलासा हुआ है.
हरदा और जोधपुर की कहानी
यह कहानी मध्य प्रदेश के हरदा जिले और राजस्थान के जोधपुर जिले की है, जिसकी शुरुआत 2017 में हुई थी. हरदा का रहने वाले सिद्धार्थ पटेल अलग-अलग आवाजें निकालने की कला रखता था, जिसे उसने ठगी में बदल दिया. मामला ऐसे शुरू हुआ कि जोधपुर के एक बिजनेसमैन को सोशल मीडिया पर एक मैसेज आया, जिसमें लिखा था 'हाय', लेकिन बिजनेसमैन ने करीब 10 दिन बाद इसका जवाब दिया और मैसेज करने वाले ने अपना नाम 'संजना गोदारा' बताया और कहा कि वह दिल्ली में रहती है. दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई. मैसेज की बात मोबाइल पर पहुंची तो संजना की आवाज बिल्कुल लड़की जैसी ही थी. इस दौरान उसने बिजनेसमैन को अपनी परेशानियां बतानी शुरू की और बताया कि उसकी मां का निधन हो गया है. बिजनेसमैन उसकी बातों में आ गया और उसे हर बार सांत्वना देता, बिजनेसमैन उसकी बातों से प्यार में आ गया और दोनों के बीच बीच प्यार भरी बताचीत शुरू हो गई. संजना ने बिजनेसमैन को बताया कि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और उसे पैसों की जरुरत है.
नर्मदा परिक्रमा भी कराई
हरदा का सिद्धार्थ बिजनेसमैन से संजना बनकर बात करता रहा और उसे फंसाता रहा, उसने उससे पैसे निकालना शुरू कर दिया. इस दौरान बिजनेसमैन ने कई बार मिलने की बातचीत की थी, लेकिन हर बार सिद्धार्थ उसे अटका देता. इतना ही नहीं सिद्धार्थ ने संजना का भाई, पिता, बुआ और मौसी बनकर भी बिजनेसमैन से बात की थी. कई बार बिजनेसमैन संजना से मिलने राजस्थान से हरदा भी पहुंचा था, यहां सिद्धार्थ उससे संजना का सौतेला भाई बनकर मिलता और कहता था कि संजना आश्रम में रहती है, इसलिए वह मिल नहीं सकती और न ही वीडियो कॉल पर बात कर सकती है. सिद्धार्थ ने बिजनेसमैन को फंसाया कि उसे पैसों की जरूरत है, जबकि सिद्धार्थ ने उससे कहा कि अगर वह संजना के जीवन में बदलाव चाहता है तो उसे नर्मदा परिक्रमा करनी होगी, तभी वह उसे मिल पाएगी. इस चक्कर में बिजनेसमैन ने तीन बार 7800 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा भी की थी.
इस तरह हुआ खुलासा
जोधपुर के बिजनेसमैन ने कई सालों तक कथित संजना का खर्चा उठाया और उसे यह एहसास तक नहीं हुआ कि वह ठगी का शिकार हो रहा है. लेकिन जब बहुत समय हो गया और संजना उससे मिल ही नहीं रही तो और न ही वीडियो कॉल पर बात कर रही थी तो उसे शक हुआ. जब उसका संदेह बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उसने पूरा मामला पुलिस में बता दिया. राजस्थान की जोधपुर जिले ने इस मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने जांच के जब बिजनेसमैन को इस मामले की सच्चाई बताई वह हैरान रह गया, उसे इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ कि संजना एक काल्पनिक पात्र है, जो उससे ठगी के लिए बनाया गया था.
राजस्थान पुलिस ने लोकेशन ट्रैक करके हरदा के सिद्धार्थ को गिरफ्तार किया तो सिद्धार्थ ने सारा सच स्वीकार कर लिया. हैरान करने वाली बात यह है कि सिद्धार्थ भी हरदा जिले में एक संपन्न किसान परिवार का लड़का है और उसके पास पैसा भी है. लेकिन अब उसे इस मामले में जेल में रहना पड़ेगा. फिलहाल यह मामला कोर्ट में चल रहा है. (सोर्स दैनिक भास्कर)
