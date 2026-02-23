एमपी में मंदिर प्रबंधन कोर्स पर सियासी संग्राम, ब्राह्मण-मुस्लिम संगठनों ने भी जताई आपत्ति

MP News: मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव ने मंदिर प्रबंधन से जुड़ा कोर्स शुरू करने का ऐलान किया. इसको लेकर सरकार का कहना है कि प्रदेश के अंदर धार्मिक पर्यटन बढ़ रहा है, इसलिए मंदिरों का प्रबंधन आधुनिक तरीके से होना चाहिए. जैसे ही इस कोर्स के बारे में ऐलान किया गया, तो राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में चर्चा तेज होने लगी. इस कोर्स के बारे में कई लोगों ने तो इसे बेहतर पहल बताया, तो कुछ लोगों ने आशंका जताई है कि इससे धार्मिक संस्थानों में सरकारी दखल बढ़ सकता है.

प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत कई जगहों पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है. उनका कहना है कि आज मंदिरों को कब्जाने का कोर्स ला रहे हैं. कल मस्जिदों का कोर्स लाएंगे. हम अपनी मस्जिदों में दखल नहीं होने देंगे. वहीं लोगों का कहना है कि धार्मिक स्थलों का संचालन संबंधित समाज ही करता आया है, इसलिए किसी भी फैसले से पहले चर्चा होनी जरूरी है.

ब्राह्मण समाज का भी विरोध

इस कोर्स के ऐलान के बाद अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज भी भड़क गया. अध्यक्ष पुष्पेंद्र मिश्र का कहना है कि मंदिरों का मैनेजमेंट ब्राह्मण से अच्छा कौन कर सकता है? उनका तर्क है कि सदियों से चली आ रही व्यवस्था को बदले बिना सुधार संभव है. वहीं समाज के लोगों ने कहा कि अगर प्रशिक्षण देना है तो पहले मौजूदा पुजारियो और प्रबंधकों को सशक्त किया जाए. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को इस फैसले पर सभी संबंधित पक्षों से चर्चा करनी चाहिए. आगे कहा कि जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी करेंगे. इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि कोर्स शुरू करना है, तो चर्च और मस्जिद से शुरू करें.

नए कोर्स की क्या जरूरत ?

इसके अलावा, कांग्रेस विधायक महेश परमार ने भी सरकार पर मंदिरों के निजीकरण की तैयारी का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि मंदिरों की लूट चल रही है. दर्शन के पैसों को हड़पा जा रहा है. आगे कहा कि देश की सब संपत्ति बेच दी है. अब मंदिरों के निजीकरण की तैयारी है. उन्होंने कहा कि जब मंदिरों में पारंपरिक व्यवस्था मौजूद है, तो नए कोर्स की क्या जरूरत है.

प्रशिक्षण से व्यवस्था पारदर्शी

वहीं इस पूरे मामले पर पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक ओमप्रकाश सकलेचा ने मुख्यमंत्री के फैसले का समर्थन किया है. उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में तेजी से धार्मिक पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में बेहतर प्रबंधन की जरूरत है. उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण से व्यवस्था पारदर्शी होगी और श्रद्धालुओं को सुविधाएं बेहतर मिलेंगी. आगे कहा कि कांग्रेस को विरोध करना है, तो करे.

