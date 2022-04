फेमस फैशन ब्रांड ने बिकनी पर छाप दी भगवान विष्णु की फोटो, लोगों का फूटा गुस्सा

नई दिल्ली: फैशन और अलग दिखने के लिए लोग कुछ भी करने से गुरेज नहीं करते हैं. लेकिन फैशन के नाम पर कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं, जिसे लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है. दरअसल सहारा रे स्विम नामक क्लोथिंग ब्रांड ने स्विमवियर का एक नया कलेक्शन जारी किया है. जिसमें हिंदू-देवी देवताओं की तस्वीर को दिखाया गया है. जो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही है.

बिकनी पर बना दी भगवान की फोटो

बता दें कि ब्रांड सहारा रे स्विम ने अपने नए बिकनी कलेक्शन में भगवान विष्णु की फोटो प्रिंट कर दी. कंपनी ने ऑरा कलेक्शन 2022 को लॉच किया. इस स्विमवियर के नए कलेक्शन में विष्णु भगवान की तस्वीर छपी हैं. अब बिकनी पर भगवान विष्णु की फोटो देख लोग भड़क गए. लोग इसे हिंदू देवी-देवताओं का अपमान बता रहे हैं.

So, now in the name of Aesthetics, they are using Hindu Gods as prints on Bikini Bottoms & Tops.

This is Sahara Ray's swim wear company, Justin's ex.

Is this just for the design or they've a motive behind? Or If they are too religious? They should start it with Jesus, isn't it? pic.twitter.com/6K0qCEqi4D

