मां ने पहले CM से मांगी मदद फिर अपना लीवर देकर बचाई बेटे की जान, रोंगटे खड़े कर देगी मौत को हराने की कहानी

शहर में एक मां ने पहले अपने दो बच्चे खो दिए. किस्मत को इतने पर भी तरस नहीं आया, तो उस मां के तीसरे बेटे की जान को भी खतरा हो गया. मां फिर से बेटे को खोना नहीं चाहती थी. बेटे की जान बचाने के लिए उसने मां होने का पूरा फर्ज निभाया.