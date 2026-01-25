Advertisement
दरवाजे पर बारात, घर में शादी की धूम, पसंद का दुल्हा...फिर दुल्हन ने क्यों पिया जहर? ससुराल जाने की जगह अस्पताल में भर्ती

MP News: चौखट पर बारात खड़ी थी और अंदर हाथ-पैर में मेंहदी लगाए दुल्हन ने कीटनाशक पी लिया. दुल्हन ने ऐसा क्यों किया इसका कोई ठोस कारण नहीं पता लग पाया है. कीटनाशक पीने की जानकारी दुल्हन ने खुद अपने पिता को दी थी.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Jan 25, 2026, 08:10 PM IST
Ratlam News: मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से चौंका देने वाली खबर सामने आई है. दरवाजे पर बारात लगी थी, घर मे शादी की धूम थी इसी बीच हाथों में मेंहदी लगाए दुल्हन ने  कितनाशक पी लिया. इस घटना के बाद से पूरे घर में हड़कंप मच गया. आनन फानन में दुल्हन को अस्पताल में भर्ती कराया गया वहीं चौखट पर खड़ी बारात वापस लौट गई.

मंडप में बैठने से पहले पिया जहर
मामला रतलाम जिले के रावटी क्षेत्र के हरथल गांव का है. यहां एक 20 साल की दुल्हन ने मंडप में बैठने से कुछ देर पहले ही कीटनाशक पी लिया. गंभीर हालत में उसे पास के स्वास्थ केंद्र में भर्ती कराया गया लेकिन स्थिति गंभीर होने के कारण इसे रतलाम रेफर किया गया. फिलहाल दुल्हन रतलाम के निजी अस्पताल में ICU में भर्ती है जहां उसकी स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है. 

दुल्हा और बाराती लौट गए
दुल्हन के पिता मजदूर हैं उन्होंने बताया कि ये घटना तब हुई जब दरवाजे पर बारात खड़ी थी. कविता(दुल्हन) इस बीच टॉयलेट गई थी वापस आई तो उसने कहा कि उसने कीटनाशक पी लिया है. ICU में भर्ती कविता बेसुध पड़ी है ना बोल पा रही है ना कुछ समझ पा रही है. घटना की जानकारी मिलते ही दुल्हा और बारात में शामिल 200 लोग वापस चले गए हैं. बेटी के हाथ पैर में लगी मेंहदी को देख कविता के पिता भावुक है.

कारण नहीं पता
पिता ने बताया कि कविता ने दवाई पीने के पीछे का कारण नहीं बताया है. शादी भी उसकी रजामंदी से हो रही है. शॉपिंग भी उसकी पसंद से की गई है लड़का भी उसे पसंद है लेकिन कविता  ने ऐसा क्यों किया है इसके पीछे का ठोस कारण नहीं पता है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है वही डॉक्टर ने दुल्हन की हालत गंभीर बताई है.रिपोर्ट:चंद्रशेखर सोलंकी, रतलाम

