आसमान से आई दुल्हन...डोली की जगह हेलीकॉप्टर में बैठकर पिया के घर पहुंची, उमड़ पड़ी भीड़

Jabalpur News: जबलपुर जिले के गौर पड़रिया गांव में इन दिनों एक शादी समारोह पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. यहां एक पिता ने अपने बेटे से किए गए एक वादे को पूरा करते हुए दुल्हन की विदाई को बेहद भव्य और शाही अंदाज दिया. मालगुजार गोकल पटेल के बेटे अर्पित पटेल की शादी बेलखाडू निवासी संतोष पटेल की बेटी मोनिका के साथ नुनसर स्थित अंश मैरिज गार्डन में संपन्न हुई. शादी की रस्में पूरी होने के बाद जब सुबह विदाई का समय आया तो दुल्हन को पारंपरिक डोली या कार में नहीं, बल्कि एक शानदार हेलीकॉप्टर में विदा किया गया.

हेलीकॉप्टर से हुई दुल्हन की विदाई

दरअसल, मालगुजार गोकल पटेल (अप्पू) ने अपने बेटे अर्पित पटेल की शादी को यादगार बनाने के लिए विदाई रस्म के लिए खास तौर पर एक हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया था. अर्पित और मोनिका जो बेलखाडू के भीटा गांव के रहने वाले संतोष पटेल की बेटी हैं की शादी नुनसर के अंश मैरिज गार्डन में संपन्न हुई. शादी की रस्में पूरी होने के बाद जब रविवार की सुबह विदाई का समय आया, तो विदाई सड़क के रास्ते नहीं, बल्कि आसमान के रास्ते हुई. इस पल का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस नजारे को देखने के लिए वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी.

अनोखी शादी ने जीता दिल

जब हेलीकॉप्टर गौर पड़रिया गांव की सीमा में दाखिल हुआ, तो आसमान में उड़ते इस 'उड़नखटोले' को देखने के लिए पूरा गाँव उमड़ पड़ा. गांव में पहुंचने पर इस नवविवाहित जोड़े का भव्य स्वागत और गर्मजोशी से मेहमाननवाजी की गई. अपनी बहू का गृह प्रवेश इतने शाही अंदाज में कराने के लिए पिता द्वारा किए गए इस विशेष इंतजाम की क्षेत्र में खूब तारीफ हो रही है. लोग इसे रॉयल विदाई का नाम दे रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!