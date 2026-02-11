Advertisement
बुंदेलखंड सर्वदलीय मोर्चा का 13 फरवरी को दिल्ली में धरना, इन 10 मांगों को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन

बुंदेलखंड सर्वदलीय मोर्चा के संरक्षक रघु ठाकुर ने बताया कि इस बार इन मांगों के साथ अंचल के विकास से जुड़े कुछ और मुद्दे शामिल किए गए हैं. बुंदेलखंड सर्वदलीय मोर्चा अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना देगा.

बुंदेलखंड सर्वदलीय मोर्चा ने आगामी 13 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है. बुंदेलखंड सर्वदलीय मोर्चा अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना देगा, जिसमें सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉ. हरिसिंह गौर और भारतीय हॉकी के गौरव मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न देने की मांग शामिल है. इसकी जानकारी देते हुए बुंदेलखंड सर्वदलीय मोर्चा के संरक्षक और देश के प्रसिद्ध सोशलिस्ट नेता रघु ठाकुर ने बताया कि हमारा संगठन इन दोनों हस्तियों को भारत रत्न देने की मांग लंबे समय से कर रहा है.

बुंदेलखंड सर्वदलीय मोर्चा की क्या है मांग?

बुंदेलखंड सर्वदलीय मोर्चा के संरक्षक रघु ठाकुर ने बताया कि इस बार इन मांगों के साथ अंचल के विकास से जुड़े कुछ और मुद्दे शामिल किए गए हैं. इनमें बुंदेलखंड की छह स्वीकृत रेललाइनों का काम शुरू करने, राज्यरानी एक्सप्रेस का स्टापेज जरुआखेड़ा में करने, बुंदेलखंड पर्यटन बोर्ड बनाकर पर्यटक-पथ का निर्माण करने, उत्तर प्रदेश-मध्य प्रदेश के बीच अंतरराज्यीय पर्यटन बस और टैक्सी सेवा शुरू करने, लालगढ़-पुरी एक्सप्रेस का स्टापेज बीना मालखेड़ी में करने, सागर के सुभाष नगर रेलवे ओवरब्रिज को जनोपयोगी बनाने, भिंड से दिल्ली और भोपाल राजधानी को जोड़ने रेल सेवा शुरू करने, कटनी और भिंड सहित अन्य जगहों पर पीपीपी मॉडल के बजाय सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने और मुरैना में अमर शहीद रामप्रसाद बिस्मिल विश्वविद्यालय की स्थापना करने की मांग शामिल है.

बुंदेलखंड की इन छह रेललाइनों पर काम शुरू करने की मांग
 
जिन स्वीकृत रेललाइनों पर काम शुरू करने की मांग की जा रही है, उनमें ललितपुर-सागर-छिंदवाड़ा, छतरपुर-सागर, भिंड-बांदा-महोबा, ललितपुर-चंदेरी-गुना, झांसी-शिवपुरी-श्योपुर, दमोह-पन्ना रूट शामिल है. जंतर-मंतर पर 13 फरवरी के धरने को सुप्रसिद्ध समाजवादी चिंतक और रघु ठाकुर सहित राज्यसभा सदस्य संजय सिंह, कांग्रेस नेता रामकुमार पचौरी(सागर), लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शम्भूदयाल बघेल (ग्वालियर)  राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्यामसुंदर यादव (भिंड), कांग्रेस के पूर्व विधायक सुनील जैन (सागर), लोसपा मध्य प्रदेश के अध्यक्ष विन्ध्येश्वरी पटेल, बुंदेलखंड सर्वदलीय मोर्चा उत्तर प्रदेश इकाई के प्रमुख भूपेन्द्र जैन, हरपाल सिंह (ललितपुर) और डॉ शिवा श्रीवास्तव, जयंत तोमर, आदीश जैन और अन्य वक्ता संबोधित करेंगे.

बुंदेलखंड सर्वदलीय मोर्चा के नेताओं ने क्षेत्र के विकास के मुद्दों को लेकर अधिक से अधिक लोगों को दिल्ली पहुंच कर धरने को समर्थन देने की अपील की है.
उल्लेखनीय है कि बुंदेलखंड के विकास में सरकारों की लम्बे समय से उदासीनता के कारण इस अंचल के लोगों में काफी क्षोभ और असंतोष है. सरकार की इसी तरह की उपेक्षा से पिछड़े क्षेत्रों में अलग राज्य की मांग उठती है.

