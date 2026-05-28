जिस बेटी की 'हत्या' के आरोप में जेल में थे पिता-भाई, वह प्रेमी संग जिंदा लौटी, बोली-साहब मैं जिंदा हूं

Dead Woman Returned Alive-मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जो किसी सस्पेंस फिल्म की कहानी जैसी लगता है. जिस युवती की हत्या के आरोप में उसके पिता और भाई जेल की सलाखों के पीछे बंद थे, वह अचानक जिंदा लौट आई. युवती ने थाने पहुंचकर पुलिस से कहा कि साहब, मैं जिंदा हूं...मेरे पिता और भाई बेकसूर हैं, उन्हें छोड़ दीजिए.

24 अप्रैल से लापता थी युवती

खकनार थाना प्रभारी अभिषेक जाधव के अनुसार, क्षेत्र की रहे वाली शिवानी 24 अप्रैल को अचानक लापता हो गई थी. परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन कुछ पता न चलने पर 1 मई को खकनार थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई. पुलिस जांच में सामने आया कि इलाके का ही एक युवक अर्जुन भी गायब है और दोनों के साथ होने की बात पता चली. अर्जुन की गुमशुदगी 9 मई को दर्ज की गई थी.

अज्ञात लाश ने उलझाया मामला

इसी बीच, महाराष्ट्र के जलगांव जामोद इलाके में पुलिस को एक युवती की सिर कटी और बुरी तरह जली हुई लाश मिली. लाश की पहचान करना मुश्किल था. महाराष्ट्र पुलिस ऑनलाइन रिकॉर्ड के आधार पर बुरहानपुर पहुंची और खकनार पुलिस से मिली जानकारी के बाद उस अज्ञात शव को शिवानी का मान लिया गया. इसके बाद पुलिस ने शिवानी की हत्या के आरोप में उसके पिता बापूराव और भाई अजय को गिरफ्तार कर बुलढाणा जेल भेज दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

सच्चाई पता चली तो खुद पहुंची थाने

इस मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब शिवानी को खबर मिली कि उसकी हत्या के झूठे आरोप में उसके पिता और भाई जेल में बंद हैं. उसने तुरंत अपने परिजनों से संपर्क किया. सूचना मिलते ही खकनार पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए शिवानी और अर्जुन को खोज निकाला. शिवानी ने पुलिस को बयान दिया कि वह अपनी मर्जी से 24 अप्रैल को अर्जुन के साथ चली गई थी और दोनों पूरी तरह सुरक्षित और जिंदा हैं.

आईडी और अंगूठे के निशान से हुई पुष्टि

थाना प्रभारी ने बताया कि शिवानी के जिंदा होने की पुष्टि उसके थंब इंप्रेशन और सरकारी पहचान पत्रों के जरिए की गई है. रिश्तेदारों की मौजूदगी में इसका पंचनामा भी तैयार किया गया. कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए महाराष्ट्र पुलिस शिवानी और अर्जुन को अपने साथ जलगांव जामोद ले गई है. अब जेल में बंद पिता और भाई की रिहाई की कानूनी प्रक्रिया शूरू कर दी गई है.

किसकी थी लाश?

शिवानी के जिंदा लौटने से जहां एक तरफ बेकसूर पिता-भाई के बरी होने का रास्ता साफ हुआ है, वहीं पुलिस के सामने एक नया और बड़ा रहस्य खड़ा हो गया है. अब महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश की पुलिस नए सिरे से इस मामले की जांच करेगी कि जलगांव में मिली वह सिर कटी और जली हुई लाश किसकी थी.

यह भी पढ़ें-बाप-बेटे को पसंद नहीं आई सरकारी सड़क, रातोंरात JCB बुलाकर खुदवा डाली 80 फीट सड़क

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!