गणेश उत्सव से पहले बुरहानपुर में बड़ा हादसा, धड़ाम से गिरी 12 फीट ऊंची प्रतिमा, खंडवा के युवक की मौत

Burhanpur News: बुरहानपुर में शनिवार देर रात गणेश प्रतिमा ले जाते वक्त बड़ा हादसा हो गया. जहां खराब सड़कों के चलते ट्राला का बैलेंस बिगड़ गया और गणेश प्रतिमा गिर गई. जिसकी चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई.
Trending Photos
Burhanpur Khandwa Accident News: बुरहानपुर में खराब सड़के एक बार फिर मौत का कारण बन गई. शनिवार रात लालबाग रोड पर 12 फीट से अधिक ऊंची गणेश प्रतिमा गिर गई. हादसे में एक युवक की मौत हो गई. मृतक शशांक जोशी खंडवा जिले के गंज का रहने वाला था. इसी दौरान खराब सड़क के कारण गणेश प्रतिमा नीचे गिर गई. जिसकी चपेट में आने से शशांक की मौत हो गई.
जानिए पूरा मामला
दरअसल, देश भर में गणेश उत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं. जगह जगह गणपत्ति बप्पा के पंडाल बनाए गए हैं. इसमें मूर्ति भी रखने का सिलसिला शुरू हो गया है. इसी क्रम में बुरहानपुर से गणेश प्रतिमा खंडवा जा रही थी. उसी दौरान लालबाग रोड पर खराब सड़क की वजह से गणेश प्रतिमा का ट्राला अन बेलेंस हो गया और प्रतिमा धड़ाम से नीचे गिर गई. जिसकी चपेट में युवक आ गया. इसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.
कड़ी मशक्कत के बाद हटी भीड़
मूर्ति गिरने के बाद हजारों की तादाद में लोग जमा हो गए. मौके पर पुलिस प्रशासन भी पहुंचा था. हादसे के बाद खराब सड़कों को लेकर शहर वासियों सहित हिन्दू संगठनों ने विरोध जताया है. एएसपी एएस कनेश, एडीएम वीर सिंह चौहान भी मौके पर पहूंचे. इस दौरान मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन को मूर्ति हटाने और रास्ता खाली कराने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. पुलिस ने किसी तरह समझा-बुझाकर लोगों को शांत करवाया.
जानकारी के मुताबिक, गणेश प्रतिमा लालबाग के सम्राट मौर्य आर्ट से तैयार होकर खंडवा जिले के नाई आवार इलाके ले जाई जा रही थी. शशांक नामक युवक साइड से चल रहा था. इसी दौरान गणेश प्रतिमा गिर गई और युवक की मौत हो गई. इसको लेकर लोगों का आरोप है कि शहर की सड़कों पर बड़े-बड़े गड्ढे हैं. जिसके कारण यह हादसा हुआ है.
रिपोर्ट- नीलेश महाजन, जी मीडिया, बुरहानपुर
ये भी पढ़ें- दमोह में स्कूली छात्रा ने हिला दिया 'सिस्टम'! क्या लीला साहू की तरह सपना का 'सपना' होगा पूरा?
मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. खंडवा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.