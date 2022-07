बुरहानपुर: मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला हमारे देश का पहला सर्टिफाइड 'हर घर जल' जिला बन गया है. जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार जिले में सभी लोगों के लिए अब स्वच्छ पानी की सुविधा है.जल शक्ति मंत्रालय के बयान के अनुसार, एमपी का बुरहानपुर देश का पहला सर्टिफाइड 'हर घर जल' जिला बना है यह एकमात्र ऐसा जिला है. जहां 254 गांवों को ग्राम सभाओं द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से 'हर घर जल' घोषित किया गया है. सभी लोगों के पास स्वच्छ पेयजल की पहुंच है. यह सुनिश्चित करते हुए कि 'कोई भी छूटा नहीं है'.

इस उपलब्धि पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया, "इस उपलब्धि पर आज पूरा मध्यप्रदेश गौरवान्वित है.एमपी में अबतक हर घर तक नल से जल उपलब्ध कराने के लक्ष्य की ओर मध्यप्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है. मिशन के अंतर्गत अब तक 51 लाख 15 हजार से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया गया है."

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने ट्वीट किया

बुरहानपुर की इस उपलब्धि पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट किया कि बुरहानपुर के सभी नागरिकों को बधाई. अगस्त 2019 में सिर्फ 37 फीसदी घरों से तीन साल से भी कम समय में 100% तक, मध्य प्रदेश का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है.

Congratulations to all citizens of Burhanpur.

From just 37% households in August 2019 to 100% in less than three years, Burhanpur in Madhya Pradesh has become the first #HarGharJal certified district in the country. #HarGharJalUtsav pic.twitter.com/7Oeocd9byR

