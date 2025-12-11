बुरहानपुर में किसानों का अनूठा विरोध, मुंह पर कालिख पोतकर और 'मुर्गा' बनकर प्रशासन को जगाया

Farmers Protest by Blackening Faces-मध्यप्रदेश के बुरहानपुर के पांगरी बांधी परियोजना से प्रभावि किसान पिछले दो सालों से लगातार मुआवजा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. गुरुवार को किसानों ने विरोध का एक अनोका तरीका अपनाकर प्रशासन का ध्यान अपनी ओर खींचा. उतावली नदी किनारे बड़ी संख्या में जुटे किसानों ने मुंह पर कालिख पोती और प्रदर्शन किया.

प्रशासन ने समस्याओं पर नहीं दिया ध्यान

किसान नेताओं का कहना है कि यह तरीका उनकी मजबूरी है, क्योंकि बार-बार अपील करने के बाद भी प्रशासन ने उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया. इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे रवि कुमार पटेल ने बताया कि पांगरी बांध परियोजना को वर्ष 2022 में प्रशासकीय स्वीकृति मिली थी, जिसकी लागत 145.10 करोड़ रुपए है.

Add Zee News as a Preferred Source

किसानों की इतनी जमीन डूब क्षेत्र में गई

इससे करीब 4400 हेक्टेयर में सिंचाई का लाभ मिलेगा. लेकिन इस परियोजना में 300 किसानों की 287 हेक्टेयर जमीन डूब क्षेत्र में चली गई. पंचायत द्वारा प्रति हेक्टेयर 10 लाख रुपए मुआवजा तय किया गया, जबकि किसानों का कहना है कि भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार उन्हें 15 लाख रुपए से ज्यादा मिलना चाहिए

शिकायतों पर नहीं हो रही कार्रवाई

किसानों का आरोप है कि प्रशासन उनकी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं कर रहा, इसलिए उन्हें इस तरह के अनोखे और कठोर तरीके अपनाने पड़ रहे हैं. इससे पहले रविवार को भी यहां ओम फट स्वाहा आंदोल किया गया था. किसानों ने चेतावनी दी है कि जब तक मुआवजा राशि कानून के अनुरूप नहीं दी जाती, उनका आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा.

यह भी पढ़ें-इंदौर के 'चूहा कांड' के बाद रायसेन में खटमल-कॉकरोच की फौज, अस्पताल में दिखे कीड़े

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!