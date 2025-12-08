300KM की दूरी का 5000 रुपए....इंडिगो संकट के बीच एमपी में बस चालकों की मनमानी, 20% तक बढ़ाया किराया

mp bus ticket price hike amid indigo flight cancellation: इंडिगो एयरलाइन बवाल के बीच मध्य प्रदेश के कई निजी बस ऑपरेटरों ने वर्तमान आपदा जैसे माहौल को अवसर में तब्दील कर दिया है. बस के टिकट आसमान छू रहे हैं. टिकट के दाम लगभग 10-20 प्रतिशत तक बढ़ा दिए गए हैं.

बस ऑपरेटरों की मनमानी

एक तरफ जहां ट्रेनों में कंफर्म टिकट नहीं मिल रही, जहां वेटिंग लिस्ट की कतार खत्म नहीं हो रही, वहीं दूसरी तरफ निजी बस ऑपरेटरों की मनमानी भी बढ़ती जा रही है. यात्रियों को इस स्थिति में थोड़ी राहत दिलाने के बजाय, ऑपरेटरों ने बस टिकट के दाम बढ़ा दिए हैं. इंडिगो की कई फ्लाइट्स कैंसिल हैं, ऐसे में यात्रियों के पास सिर्फ एक विकल्प बचता है, जिसे निजी ऑपरेटर भी अपने इशारों पर नचाते नजर आ रहे हैं.

10-20 प्रतिशत बढ़े दाम

निजी बस ऑपरेटरों और टूर एंड ट्रैवल्स वालों ने लंबी दूरी पर संचालित लग्जरी, वॉल्वो बसों का किराया 10 से 20 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है. जबलपुर से इंदौर हो या फिर प्रयागराज, हैदराबाद, किराए में ऐसी उछाल देखी जा रही है जो आम यात्रियों के या तो बस की नहीं या फिर उनके जेब पर गहरा असर कर रही है.

इतना है किराया

जबलपुर से पुणे जाने के लिए जहां बसों का किराया अमूमन 1710-4580 रुपये लगते थे, अब ये उछाल 1780-5179 तक पहुंच गया है. जबलपुर से नागपुर के लिए पहले 550-1779 देने पड़ते थे, अब यही किराया 600-1979 तक पहुंच गया है. जबलपुर से इंदौर जाने के लिए पहले 650-3000 रुपये लगते थे, अब 780-3789 लग रहे हैं. इसके अलावा, जबलपुर से हैदराबाद तक का सफर तय करने के लिए आपको 1180-6000 देने पड़ेंगे, वहीं जबलपुर से प्रयागराज जाने के लिए 680-9880 खर्च करने पड़ेंगे.

