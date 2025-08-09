अनूपपुर में भाईयों को राखी बांधने जा रही बहनें हुई घायल, अचानक क्यों पलट गई बस ?

Anuppur News: अनूपपुर जिले में रक्षाबंधन के दिन एक बस पलटने से 30 यात्री घायल हो गए, जिसमें करीब 20 महिलाएं थी, इनमें से ज्यादातर अपने भाईयों के घर जा रही थी.
MP News: रक्षाबंधन के दिन अनूपपुर जिले में एक बस पलटने से 30 यात्री घायल हो गए. जिनमें ज्यादातर महिलाएं थी. यह सभी अपने भाईयों को रक्षाबंधन पर राखी बांधने जा रही थी. लेकिन ज्यादातर घायल हो गई, जिसके बाद सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. क्योंकि 20 में से 6 महिलाओं की हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है. हादसा बाइक को बचाने में हुआ है. बाइक अचानक सामने आ गई जिसे बचाने के चक्कर में बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे बस में सवार सभी यात्री घायल हो गए.
शहडोल से अनूपपुर जा रही थी बस
बस शहडोल जिले के बुढार से अनूपपुर की तरफ जा रही थी. लेकिन चिल्हारी गांव के पास एक बाइक को बचाने के चक्कर में बस पलट गई. बस इतनी तेजी से पलटी की सभी 30 यात्री घायल हो गए, जिसमें 6 महिलाओं की हालत गंभीर बनी हुई है. बताया जा रहा है कि बाइक सवार तेज रफ्तार में था, जबकि बस गांव के अंदरूनी रास्ते से निकल रही थी, ऐसे में ड्राइवर ने जैसे ही बाइक को तेज रफ्तार में देखा तो वह उसे बचाने के चक्कर में पलट गया. क्योंकि बाइक को बचाने के चक्कर में अचानक से बस को मोड़ दिया, जिससे संतुलन बिगड़ा और बस पलट गई, जिससे मौके पर अफरातफरी मच गई.
घटना के बाद ग्रामीण मदद के लिए पहुंचे और तुरंत सभी ग्रामीणों ने यात्रियों को निकाला और उन्हें अस्पताल पहुंचाने में मदद की. घटना के बाद सभी 108 एंबुलेंस से अस्पताल भेजा. वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने भी घायलों को अस्पताल भेजा.
बताया जा रहा है कि अधिकतर महिलाएं राखी के त्योहार को लेकर अपने भाई के घर जा रही थी. जबकि कुछ महिलाएं लौट रही थी. इसलिए 30 में से 20 यात्री महिलाएं थी, जिनमें 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है. सभी का अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है.
