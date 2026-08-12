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'घर नहीं लौटे व्यवसायी...', मोबाइल लोकेशन से होटल पहुंची पुलिस, कमरा नंबर 102 में मिला सराफा व्यापारी का शव

रतलाम में सराफा व्यावसायी रवि मोठिया की संदिग्ध हालत में मौत का मामला सामने आया है. मोबाइल लोकेशन के आधार पर परिजन प्रेम वाटिका होटल पहुंचे, जहां कमरा नंबर 102 में रवि अचेत अवस्था में मिले.

Written ByChandrashekhar solankiEdited ByPooja
Published: Aug 12, 2026, 09:44 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 09:44 PM IST
'घर नहीं लौटे व्यवसायी...', मोबाइल लोकेशन से होटल पहुंची पुलिस, कमरा नंबर 102 में मिला सराफा व्यापारी का शव

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