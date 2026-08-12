'घर नहीं लौटे व्यवसायी...', मोबाइल लोकेशन से होटल पहुंची पुलिस, कमरा नंबर 102 में मिला सराफा व्यापारी का शव

रतलाम में सराफा व्यवसायी की संदिग्ध मौत के मामले में हैरान करने वाला मामला सामने आया है. शहर के प्रतिष्ठित सराफा व्यवसायी रवि मोठिया दोपहर बाद घर नहीं लौटे तो परिजनों ने दोस्तों से संपर्क किया. तलाश के बाद पुलिस की मदद ली गई. मोबाइल लोकेशन सैलाना रोड स्थित प्रेम वाटिका होटल की मिली. परिजन होटल पहुंचे, जहां जानकारी मिली कि रवि 102 नंबर कमरे में हैं. दरवाजा नहीं खुलने पर दोस्त मनोज झालानी ने पीछे के रास्ते से खिड़की के जरिए अंदर देखा, तो रवि कमरे में अचेत अवस्था में मिले.