'घर नहीं लौटे व्यवसायी...', मोबाइल लोकेशन से होटल पहुंची पुलिस, कमरा नंबर 102 में मिला सराफा व्यापारी का शव

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रतलाम में सराफा व्यवसायी की संदिग्ध मौत के मामले में हैरान करने वाला मामला सामने आया है. शहर के प्रतिष्ठित सराफा व्यवसायी रवि मोठिया दोपहर बाद घर नहीं लौटे तो परिजनों ने दोस्तों से संपर्क किया. तलाश के बाद पुलिस की मदद ली गई. मोबाइल लोकेशन सैलाना रोड स्थित प्रेम वाटिका होटल की मिली. परिजन होटल पहुंचे, जहां जानकारी मिली कि रवि 102 नंबर कमरे में हैं. दरवाजा नहीं खुलने पर दोस्त मनोज झालानी ने पीछे के रास्ते से खिड़की के जरिए अंदर देखा, तो रवि कमरे में अचेत अवस्था में मिले.
सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़ा, लेकिन तब तक रवि की मौत हो चुकी थी. मौके से पानी का गिलास और कुछ संदिग्ध पाउच मिले हैं. पास में एक कागज भी मिला, लेकिन उस पर पानी गिरने से फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि वह सुसाइड नोट है या नहीं. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. सैलाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.
मौके से मिला जहरीला पदार्थ
होटल के कमरे की तलाशी के दौरान पुलिस को जहरीले पदार्थ के चार खाली पाउच मिले. शुरुआती संकेतों से पता चलता है कि हो सकता है कि व्यवसायी ने जहरीले पदार्थ को पानी में मिलाकर लिया हो. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के अन्य नतीजों से स्थिति और साफ हो जाएगी.
बिजनेसमैन थे रवि मोथिया
रवि मोठिया की मौत की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है. उनके परिवार वालों ने भी इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है. उनके परिवार में माता-पिता, पत्नी और दो बेटियां हैं. वे महावीर ज्वैलर्स के नाम से ज्वैलरी का बिजनेस चलाते थे. इस घटना के बाद परिवार सदमे में है और अभी बात करने की हालत में नहीं है. एएसपी विवेक कुमार ने बताया है कि मामला दर्ज करा आगे की जांच की जा रही है.
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