/कान्हा टाइगर रिजर्व में लौटी रौनक: लगभग 100 साल बाद सूपखार में हुई जंगली भैंसों की वापसी, CM मोहन यादव ने बड़े बाड़े में किया विमुक्त

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मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व से वन्यजीव संरक्षण के इतिहास में एक ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया है. कान्हा के सूपखार परिक्षेत्र में लगभग 100 साल बाद जंगली भैंसों की पुनः वापसी हुई है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सूपखार में क्वारंटाइन अवधि पूरी कर चुके आठ जंगली भैंसों को 1 हेक्टेयर के छोटे बाड़े से निकालकर 17 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले बड़े बाड़े में सफलतापूर्वक विमुक्त किया. इस पहल का उद्देश्य जंगली भैंसों को क्षेत्र की आबोहवा और पर्यावरण के अनुकूल बनाकर उनके प्राकृतिक आवास में पुनर्स्थापित करना है.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा कि मध्य प्रदेश के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है. लगभग सौ वर्षों बाद कान्हा टाइगर रिजर्व के सूपखार परिक्षेत्र में जंगली भैंसों की पुनर्स्थापना का दूसरा चरण प्रारंभ हो रहा है. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के सहयोग से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से आठ जंगली भैंसों को मध्य प्रदेश लाया गया है. वर्षाकाल समाप्त होने के बाद इन्हें प्राकृतिक आवास में बसाने की दिशा में आगे बढ़ाया जाएगा.
जंगली भैंसों का 2200 किलोमीटर का सफर
असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से लगभग 2,200 किलोमीटर की लंबी दूरी तय कर लाए गए इन जंगली भैंसों (6 मादा और 2 नर) को यहाँ के प्राकृतिक पर्यावरण के अनुकूल ढालने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं. सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत आगामी तीन वर्षों में यहाँ कुल 50 जंगली भैंसों को बसाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे प्रदेश की जैव-विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र को और अधिक मजबूती मिलेगी.
दो चरणों में काजीरंगा से लाए गए आठ जंगली भैंसे
जंगली भैंसा पुनर्स्थापना परियोजना के तहत असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से दो चरणों में आठ जंगली भैंसों को कान्हा टाइगर रिजर्व के सूपखार परिक्षेत्र में लाया गया था. प्रथम चरण में 28 अप्रैल 2026 को तीन मादा और एक नर जंगली भैंसे को विशेष रूप से निर्मित एक हेक्टेयर क्षेत्रफल के बाड़े में छोड़ा गया. इसके बाद 9 मई 2026 को तीन मादा और एक नर जंगली भैंसे को इसी बाड़े में रखा गया.
कुल छह मादा और दो नर जंगली भैंसों को छोटे बाड़े में क्वारंटाइन कर रखा गया, ताकि वे यहां के वातावरण और जलवायु के अनुरूप स्वयं को ढाल सकें. क्वारंटाइन अवधि पूरी होने के बाद रविवार 11 अक्टूबर को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी आठ जंगली भैंसों को 17 हेक्टेयर के बड़े बाड़े में स्थानांतरित कर विमुक्त किया.
तीन वर्षों में 50 जंगली भैंसों को बसाने का लक्ष्य
मध्य प्रदेश के वन क्षेत्रों से जंगली भैंसे लगभग सौ वर्ष पहले विलुप्त हो चुके थे. मुख्यमंत्री डॉ. यादव की प्रेरणा से वन विभाग ने इस प्रजाति को पुनः स्थापित करने के लिए विशेष योजना तैयार की है. सूपखार क्षेत्र में पूर्व में जंगली भैंसों की उपस्थिति के प्रमाण मिलने के आधार पर यहां पुनर्स्थापना परियोजना क्रियान्वित की जा रही है. इस परियोजना के अंतर्गत आगामी तीन वर्षों में कुल 50 जंगली भैंसों को पुनः स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है. यह पहल मध्य प्रदेश में जैव-विविधता के संरक्षण, वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास को मजबूत बनाने और विलुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.
वन्यजीव संरक्षण के साथ क्षेत्र के विकास पर जोर
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार विलुप्त हो चुके वन्यजीवों को पुनः स्थापित कर पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में कार्य कर रही है. उन्होंने बताया कि 7 अक्टूबर को नौरादेही में रानी दुर्गावती के नाम पर अभयारण्य बनाकर चीतों के लिए तीसरा ठिकाना विकसित करने की पहल की गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश से नक्सलवाद के खात्मे के बाद इस क्षेत्र में विकास की नई संभावनाएं सामने आ रही हैं.