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कान्हा टाइगर रिजर्व में लौटी रौनक: लगभग 100 साल बाद सूपखार में हुई जंगली भैंसों की वापसी, CM मोहन यादव ने बड़े बाड़े में किया विमुक्त

मध्य प्रदेश में विलुप्त हो चुके जंगली भैंसों को उनके प्राकृतिक आवास में पुनः स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कान्हा टाइगर रिजर्व के सूपखार परिक्षेत्र में आठ जंगली भैंसों को एक हेक्टेयर के छोटे बाड़े से 17 हेक्टेयर क्षेत्रफल में निर्मित बड़े बाड़े में विमुक्त किया.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 12, 2026, 02:00 PM IST|Updated: Oct 12, 2026, 02:00 PM IST
कान्हा टाइगर रिजर्व में लौटी रौनक: लगभग 100 साल बाद सूपखार में हुई जंगली भैंसों की वापसी, CM मोहन यादव ने बड़े बाड़े में किया विमुक्त

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