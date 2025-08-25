MPPSC परीक्षा में स्मार्ट वॉच के जरिए हो रही थी नकल, 3 लेवल की चेकिंग में फेल!

Madhya Pradesh News In Hindi: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2024 में एक बड़ी घटना सामने आई है. परीक्षा केंद्रों पर तीन स्तरों की कड़ी जांच के बावजूद एक अभ्यर्थी स्मार्ट वॉच पहनकर परीक्षा देते हुए पकड़ा गया. यह घटना शासकीय विधि महाविद्यालय के केंद्र पर हुई, जहां एक घंटे बाद उड़नदस्ते की नज़र उस पर पड़ी. इस घटना के बाद आयोग की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ खड़े हुए हैं.

MPPSC परीक्षा में स्मार्ट वॉच के जरिए हो रही थी नकल

दरअसल, एमपीपीएससी द्वारा आयोजित राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2024 में त्रिस्तरीय जांच व्यवस्था के बावजूद एक अभ्यर्थी स्मार्ट घड़ी पहनकर परीक्षा देते पकड़ा गया. यह घटना शासकीय विधि महाविद्यालय में हुई, जहां अभ्यर्थी के खिलाफ नकल का मामला दर्ज किया गया. यह परीक्षा 23 पदों के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें शहर के 13 केंद्रों पर 8,500 में से लगभग 4,500 अभ्यर्थी शामिल हुए. इस बार परीक्षा का पैटर्न बदला गया था, जिसमें 150 अंकों का सामान्य अध्ययन और 300 अंकों का विषय आधारित पेपर था.

उम्मीदवार के खिलाफ मामला दर्ज

घटना के बाद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की परीक्षा केंद्रों पर लागू सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं. जबकि केंद्र में प्रवेश के बाद अभ्यर्थियों की तीन स्तरों पर कड़ी जांच की जाती है, बावजूद इसके एक उम्मीदवार स्मार्ट वॉच पहनकर परीक्षा में बैठा रहा. यह मामला शासकीय विधि महाविद्यालय केंद्र का है, जहां उड़नदस्ते और ऑब्जर्वर की नजर लगभग एक घंटे बाद उस घड़ी पर पड़ी. इसके बाद उम्मीदवार के खिलाफ नकल का मामला दर्ज किया गया. (सोर्स- नई दुनिया)

