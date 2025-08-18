Tikamgarh News: प्यार के जाल में फंसाकर बनाया शारीरिक संबंध, अब वीडियो बना मुसीबत, युवती ने दर्ज कराई FIR

Madhya Pradesh News In Hindi: मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. पीड़िता ने आरोप लगाया है कि एक युवक ने शादी का झांसा देकर तीन साल तक उसका यौन शोषण किया. दोनों की मुलाकात आरोपी की बहन के जरिए हुई थी. प्रेम प्रसंग के दौरान आरोपी ने अंतरंग पलों के वीडियो भी बना लिए और जब वह शादी की बात कर रही है तो उन्हें वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने बीएनएस समेत कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है.

प्यार के जाल में फंसाकर बनाया शारीरिक संबंध

दरअसल, टीकमगढ़ जिले में एक युवती ने उबेश खान नाम के युवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़िता का आरोप है कि आरोपी उबेश खान से उसकी मुलाकात तीन साल पहले आरोपी की बहन सोफिया के जरिए हुई थी. मुलाकातों का सिलसिला दोस्ती से प्यार में बदला और बात शादी के वादे तक पहुंच गई. लेकिन शादी का वादा बस वादा ही रह गया. इस बीच आरोपी ने पीड़िता के साथ न सिर्फ कई बार शारीरिक संबंध बनाए बल्कि अंतरंगता का वीडियो भी बना लिया और अब जब भी पीड़िता शादी की बात करती है तो आरोपी वीडियो वायरल करने की धमकी देता है.

आरोपी फरार, जांच में जुटी पुलिस

घटना के बाद पीड़िता थाने पहुंची, जहां उसकी शिकायत के आधार पर टीकमगढ़ थाने में बीएनएस की धारा 69/351(3) के तहत मामला दर्ज किया गया है. वहीं आरोपी उबेश खान फरार है और पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है.

रिपोर्ट- आर.बी. सिंह

