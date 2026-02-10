Advertisement
MP में इस दिन से शुरू होगी जनगणना, मोबाइल एप से दर्ज होगा डेटा, पहले घरों की गिनती; फिर परिवार की जानकारी

MP Census News: मध्य प्रदेश में जनगणना की प्रक्रिया 1 मई से शुरू होने वाली है. यह जनगणना पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस होगी, जिसमें प्रगणक (Enumerator) मोबाइल ऐप के ज़रिए डेटा इकट्ठा करेंगे.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Feb 10, 2026, 10:17 AM IST
Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में जनगणना का काम 1 मई से शुरू होने वाला है, इस बार यह तीन फेज़ में पूरा होगा. पहले चरण में घरों की गिनती और उससे जुड़ी जानकारी रिकॉर्ड की जाएगी. दूसरे फेज़ में परिवार की जानकारी इकट्ठा की जाएगी, जबकि तीसरे और आखिरी फेज़ में हर व्यक्ति की जानकारी इकट्ठा की जाएगी. यह पूरा प्रोसेस फरवरी तक पूरा होने की उम्मीद है. इस बार जनगणना डिजिटल तरीके से की जाएगी, जिससे यह प्रोसेस लगभग पेपरलेस हो जाएगा और डेटा की सटीकता बढ़ जाएगी.

मोबाइल एप से दर्ज होगा डेटा
इंदौर में सोमवार को कलेक्टर शिवम वर्मा ने जिला समन्वय समिति की बैठक लेकर जनगणना की तैयारियों की समीक्षा की. बता दें कि इस साल की जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी. प्रगणक घर-घर जाकर एक मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके डेटा डालेंगे, जिसे रियल टाइम में पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा. इससे प्रोसेस लगभग पेपरलेस हो जाएगा और डेटा एक्यूरेसी बढ़ेगी.

तीन चरणों में की जाएगी जनगणना
जनगणना को तीन मुख्य चरणों में बांटा गया है. पहले फेज़ में घरों की लिस्ट बनाई जाएगी. दूसरे फेज़ में परिवारों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति की जानकारी इकट्ठा की जाएगी, जिसमें जाति का डेटा भी शामिल होगा. आखिरी फेज़ में लोगों के बारे में पूरी जानकारी रिकॉर्ड की जाएगी. जनगणना के दौरान हर 1,000 लोगों पर एक एन्यूमरेटर तैनात किया जाएगा, जो 1 मई से घर-घर जाकर जानकारी इकट्ठा करेगा.

इससे पार्लियामेंट्री या असेंबली सीट जैसी पॉलिटिकल बाउंड्री को परिसीमन करने में भी मदद मिलेगी. जियो-टैगिंग मैप से यह साफ़ तस्वीर मिलेगी कि इलाके के अंदर ग्रामीण और शहरी इलाकों का बैलेंस्ड बंटवारा कैसे पक्का किया जाए. कम्युनिटी को इस तरह नहीं बांटा जाना चाहिए कि एक मोहल्ला एक इलाके में और दूसरा दूसरे इलाके में आ जाए. घरों के लिए डिजी-डॉट्स डिलिमिटेशन प्रोसेस को आसान बनाएंगे.

