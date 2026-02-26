CG Road Accidents: 24 घंटे में 11 लोगों की मौत, छत्तीसगढ़ की सड़कों पर आखिर क्यों मच रहा है कोहराम?

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में सड़क हादसों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है. पिछले 24 घंटे में अलग-अलग जगहों पर कई हादसे हुए हैं, जिनमें अब तक 11 लोगों की जान चली गई हैं. रायगढ़ जिले में 25 फरवरी की रात एक पिकअप तेज रफ्तार होकर खाई में गिर गई, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और करीब 18 लोग घायल हुए. मिली जानकारी के मुताबिक, सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार बहुत ज्यादा थी. सुरक्षा के इंतजाम बिल्कुल नहीं थे.

सरगुजा जिले के NH43 पर शांतिपारा इलाके के पास दो बाइक टकराने से एक युवा बीजेपी नेता समेत दो युवकों की मौत हो गई. वहीं सूरजपुर जिले से भी एक खबर सामने आई है, जहां बाइक की टक्कर से दो युवक और एक महिला टीचर की जान चली गई. स्थानीय लोगों के मुताबिक, सड़क पर रात में रोशनी कम होने के चलते गाड़ियों की तेज रफ्तार की वजह से हादसे बढ़ रहे हैं.

सुरक्षा के इंतजाम कम

वहीं बात करें बालोद की तो जहां पर स्कूल वैन नाले में गिर गई, जिससे एक छात्रा की मौत हो गई. इसमें 13 बच्चे घायल हो गए. बिलासपुर-कोरबा नेशनल हाईवे पर भी ट्रेलर की चपेट में आने से 1 मोपेड सवार पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई. लोगों का कहना है कि स्कूल वैन और ट्रैफिक की सुरक्षा को लेकर तुरंत कदम उठाने चाहिए, नहीं तो इस तरीके के हादसे बढ़ते ही जाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

कहां-कहां हुए हादसे?

1. रायगढ़ में 25 फरवरी को 25 लोग सवार बेकाबू एक पिकअप हादसे की शिकार हो गई थी. इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई थी. बाकी घायलों का इलाज चल रहा है.

2. सरगुजा के NH43 पर 26 फरवरी की सुबह दो बाइक टकराने से दो लोगों की मौत हो गई थी.

3. सूरजपुर के अंबिकापुर-प्रतापपुर मेन रोड पर 26 फरवरी की सुबह केरता के पास दो बाइक टकराने से 2 युवकों की मौत हो गई थी.

4. 26 फरवरी को रामानुजनगर थाना इलाके में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर ने शिक्षिका और उसके मासूम के कुचला. इसमें शिक्षिका की मौके पर ही मौत हो गई.

5. बालोद में 25 फरवरी को स्कूल बस नाले में गिरने से 1 मासूम की मौत हो गई थी.

6. बिलासपुर के सलखा गांव में ट्रेलर से टकराने से एक महिला की मौत हो गई थी.

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!