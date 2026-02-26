Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3123413
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

CG Road Accidents: 24 घंटे में 11 लोगों की मौत, छत्तीसगढ़ की सड़कों पर आखिर क्यों मच रहा है कोहराम?

Chhattisgarh Accident News: छत्तीसगढ़ में लगातार हादसे बढ़ते जा रहे हैं, पिछले 24 घंटे के अंदर कई सड़क हादसे हुए हैं. जिनमें अब तक 11 लोगों की जानें जा चुकी हैं. आइए आज हम आपको इनके बारे में जानकारी देते हैं, कि कहां-कहां पर हादसे हुए हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Feb 26, 2026, 04:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Chhattisgarh Accident News
Chhattisgarh Accident News

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में सड़क हादसों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है. पिछले 24 घंटे में अलग-अलग जगहों पर कई हादसे हुए हैं, जिनमें अब तक 11 लोगों की जान चली गई हैं. रायगढ़ जिले में 25 फरवरी की रात एक पिकअप तेज रफ्तार होकर खाई में गिर गई, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और करीब 18 लोग घायल हुए. मिली जानकारी के मुताबिक, सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार बहुत ज्यादा थी. सुरक्षा के इंतजाम बिल्कुल नहीं थे. 

सरगुजा जिले के NH43 पर शांतिपारा इलाके के पास दो बाइक टकराने से एक युवा बीजेपी नेता समेत दो युवकों की मौत हो गई. वहीं सूरजपुर जिले से भी एक खबर सामने आई है, जहां बाइक की टक्कर से दो युवक और एक महिला टीचर की जान चली गई. स्थानीय लोगों के मुताबिक, सड़क पर रात में रोशनी कम होने के चलते गाड़ियों की तेज रफ्तार की वजह से हादसे बढ़ रहे हैं. 

सुरक्षा के इंतजाम कम
वहीं बात करें बालोद की तो जहां पर स्कूल वैन नाले में गिर गई, जिससे एक छात्रा की मौत हो गई. इसमें 13 बच्चे घायल हो गए. बिलासपुर-कोरबा नेशनल हाईवे पर भी ट्रेलर की चपेट में आने से 1 मोपेड सवार पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई. लोगों का कहना है कि स्कूल वैन और ट्रैफिक की सुरक्षा को लेकर तुरंत कदम उठाने चाहिए, नहीं तो इस तरीके के हादसे बढ़ते ही जाएंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

कहां-कहां हुए हादसे?
1. रायगढ़ में 25 फरवरी को 25 लोग सवार बेकाबू एक पिकअप हादसे की शिकार हो गई थी. इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई थी. बाकी घायलों का इलाज चल रहा है. 
2. सरगुजा के NH43 पर 26 फरवरी की सुबह दो बाइक टकराने से दो लोगों की मौत हो गई थी. 
3. सूरजपुर के अंबिकापुर-प्रतापपुर मेन रोड पर 26 फरवरी की सुबह केरता के पास दो बाइक टकराने से 2 युवकों की मौत हो गई थी. 
4. 26 फरवरी को रामानुजनगर थाना इलाके में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर ने शिक्षिका और उसके मासूम के कुचला. इसमें शिक्षिका की मौके पर ही मौत हो गई. 
5. बालोद में 25 फरवरी को स्कूल बस नाले में गिरने से 1 मासूम की मौत हो गई थी. 
6. बिलासपुर के सलखा गांव में ट्रेलर से टकराने से एक महिला की मौत हो गई थी. 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

CG News

Trending news

Mohan Yadav
CM मोहन यादव ने दिए सख्त निर्देश, जनता से जुड़े कामों में अब नहीं होगी देर
CG News
24 घंटे में 11 लोगों की मौत, छत्तीसगढ़ की सड़कों पर आखिर क्यों मच रहा है कोहराम?
mp news
प्यार में मिला धोखा, तो युवक खो बैठा मानसिक संतुलन, 8 साल जंजीरों में जकड़ा रहा सोनू
mp farmer news
एमपी में MSP पर बेचना चाहते हैं गेहूं, तो फटाफट करा लें रजिट्रेशन, जानिए लास्ट डेट
mp news hindi
टोल प्लाजा पर फौजी ने पैसे देने से किया मना तो छिड़ी बहस, जानें टोल फ्री के नियम
mp news
इंजेक्शन लगते ही बिगड़ी महिला की हालत, कुछ ही देर में तोड़ा दम, परिजनों का हंगामा
Bilaspur News
GGU में फिर भारी बवाल! होली सेलिब्रेशन के दौरान छात्रों के बीच जमकर बरसे लात-घूंसे
indore mba student murder case
इंदौर MBA स्टूडेंट हत्याकांड में नया खुलासा, पीएम रिपोर्ट में सामने आई सच्चाई!
mp news
महिला सिंगर को लेकर BJP नेता के गंदे बोल, नाभि के नीचे पैंट पहनने पर किया कमेंट
Holi 2026
महाकाल के दरबार में कब मनेगी होली? खत्म हुआ कन्फ्यूजन, जानें सही डेट