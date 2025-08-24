Morena Flood News: चंबल नदी में फंसे 150 श्रद्धालु! SDRF टीम ने करजौनी घाट से किया रेस्क्यू
Morena Flood News: चंबल नदी में फंसे 150 श्रद्धालु! SDRF टीम ने करजौनी घाट से किया रेस्क्यू

Morena Breaking News: मुरैना के करजौनी घाट पर चंबल नदी में अचानक पानी बढ़ने से 150 श्रद्धालु फंस गए. सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ ने मौके पर पहुंचकर सभी लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Aug 24, 2025, 01:28 PM IST
चंबल नदी में फंसे 150 श्रद्धालु!
चंबल नदी में फंसे 150 श्रद्धालु!

Chambal River Rescue: मुरैना में चंबल नदी में अचानक पानी बढ़ने से शनिवार को बड़ा हादसा होते-होते टल गया. बाबू बाबा के मंदिर पर पूजा-अर्चना करने पहुंचे श्रद्धालु नदी के बीच फंस गए. धीरे-धीरे पानी का स्तर इतना बढ़ा कि वहां मौजूद लोग बाहर निकलने का रास्ता नहीं देख पा रहे थे. श्रद्धालुओं ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर पास की चौकी प्रभारी ऋषि शर्मा को इसकी सूचना दी.

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस हरकत में आई और तुरंत एसडीआरएफ की टीम को मौके पर भेजा गया. इस दौरान एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाकर सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला. बताया गया कि करीब 150 लोग इस पानी में फंसे हुए थे, जिन्हें करीब घंटेभर की मशक्कत के बाद सुरक्षित बचाया गया. इनमें मुरैना जिले के लोग ही नहीं बल्कि ग्वालियर-चंबल संभाग और राजस्थान से आए श्रद्धालु भी शामिल थे.

कहां का है पूरा मामला?
यह पूरा मामला झुंडपुरा थाना इलाके के करजौनी घाट का है, जहां हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा-पाठ के लिए पहुंचते हैं. चंबल नदी के उफान पर आने से यह क्षेत्र बेहद संवेदनशील हो जाता है. प्रशासन की तरफ से लगातार चेतावनी दी जा रही है कि बरसात में ऐसे इलाकों में न जाएं, जहां पर खतरा हो. लेकिन उसके बावजूद भी भीड़ी उमड़ती है. फिलहाल पुलिस और एसडीआरएफ की सतर्कता के चलते बड़ा हादसा होने से टल गया है. (रिपोर्टः करतार सिंह राजपूत)

