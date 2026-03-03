Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3128669
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

Chandra Grahan 2026: दोपहर 3:20 बजे शुरू होगा चंद्र ग्रहण, MP में सबसे पहले यहां दिखेगा, जानिए हर जिले का समय

Chandra Grahan 2026: आज, मंगलवार 3 मार्च को होली के शुभ अवसर पर साल का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा.मध्य प्रदेश में यह पूर्ण नहीं बल्कि आंशिक रूप में दिखाई देगा. आइए जानें कि मध्य प्रदेश के किस जिले में ग्रहण किस समय लगेगा.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Mar 03, 2026, 10:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एआई जनरेटेड फोटो
एआई जनरेटेड फोटो

Chandra Grahan Sutak Kaal 2026 Timming: साल का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण 3 मार्च को लगने वाला है. भारत में ग्रहण दोपहर 3:20 बजे शुरू होगा और शाम 6:48 बजे खत्म होगा. ग्रहण का पूरा हिस्सा जब चांद पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में होगा, शाम 4:34 बजे से शाम 5:33 बजे तक रहेगा. इस दौरान आसमान में एक अनोखा नजारा दिखेगा. हालांकि, मध्य प्रदेश में सिर्फ आखिरी हिस्सा ही दिखेगा. राज्य में चांद सबसे पहले शाम 6:01 बजे सिंगरौली में और आखिरी बार शाम 6:37 बजे अलीराजपुर में दिखेगा. पृथ्वी की छाया और वायुमंडलीय प्रभाव की वजह से चांद लाल रंग का दिखेगा, जिसे 'ब्लड मून' कहते हैं. आइए जानते हैं मध्यप्रदेश के सभी जिलों का समय.

दोपहर 3:20 बजे शुरू होगा चंद्र ग्रहण
खगोलीय गणना  के अनुसार, आंशिक ग्रहण दोपहर 3:20 बजे शुरू होगा, लेकिन क्योंकि उस समय भारत में चांद क्षितिज से नीचे होगा, इसलिए हम शाम को ही इसका आखिरी पार्शियल फेज़ देख पाएंगे. ग्रहण शाम 6:47 बजे पूरी तरह खत्म हो जाएगा, जिसके बाद चांद अपने असली सफेद रूप में चमकता हुआ दिखेगा.

यह भी पढ़ें: Chandra Grahan Timing: साल का पहला चंद्र ग्रहण, भोपाल-इंदौर से उज्जैन-जबलपुर तक कितने बजे लगेगा; नोट कर लें सूतक काल की टाइमिंग

Add Zee News as a Preferred Source

 

जानिए मध्यप्रदेश के हर जिले का समय 

  • सिंगरौली – शाम 6:01 बजे
  • सीधी – शाम 6:04 बजे
  • अनूपपुर – शाम 6:06 बजे
  • शहडोल – शाम 6:07 बजे
  • रीवा – शाम 6:07 बजे
  • डिंडोरी – शाम 6:09 बजे
  • सतना – शाम 6:09 बजे
  • कटनी – शाम 6:11 बजे
  • पन्ना – शाम 6:11 बजे
  • मंडला – शाम 6:12 बजे
  • जबलपुर – शाम 6:13 बजे
  • दमोह – शाम 6:13 बजे
  • बालाघाट – शाम 6:13 बजे
  • उमरिया – शाम 6:14 बजे
  • भिंड – शाम 6:14 बजे
  • छतरपुर – शाम 6:14 बजे
  • सिवनी – शाम 6:15 बजे
  • नरसिंहपुर – शाम 6:16 बजे
  • टीकमगढ़ – शाम 6:18 बजे
  • दतिया – शाम 6:18 बजे
  • सागर – शाम 6:18 बजे
  • छिंदवाड़ा – शाम 6:18 बजे
  • ग्वालियर – शाम 6:19 बजे
  • मुरैना – शाम 6:20 बजे
  • शिवपुरी – शाम 6:21 बजे
  • रायसेन – शाम 6:22 बजे
  • विदिशा – शाम 6:22 बजे
  • बैतूल – शाम 6:22 बजे
  • अशोकनगर – शाम 6:22 बजे
  • नर्मदापुरम – शाम 6:23 बजे
  • श्योपुर – शाम 6:23 बजे
  • पांढुर्णा – शाम 6:23 बजे
  • भोपाल – शाम 6:24 बजे
  • हरदा – शाम 6:25 बजे
  • सीहोर – शाम 6:25 बजे
  • शाजापुर – शाम 6:28 बजे
  • खंडवा – शाम 6:29 बजे
  • आगर मालवा – शाम 6:29 बजे
  • बुरहानपुर – शाम 6:29 बजे
  • उज्जैन – शाम 6:30 बजे
  • इंदौर – शाम 6:30 बजे
  • देवास – शाम 6:30 बजे
  • खरगोन – शाम 6:33 बजे
  • धार – शाम 6:33 बजे
  • रतलाम – शाम 6:33 बजे
  • मंदसौर – शाम 6:33 बजे
  • राजगढ़ – शाम 6:34 बजे
  • बड़वानी – शाम 6:35 बजे
  • नीमच – शाम 6:35 बजे
  • झाबुआ – शाम 6:36 बजे
  • अलीराजपुर – शाम 6:37 बजे. बता दें कि सभी स्थानों पर आंशिक चंद्रग्रहण शाम 6:47 बजे समाप्त होगा.

TAGS

chandra grahan 2026mp news

Trending news

chandra grahan 2026
दोपहर 3:20 बजे शुरू होगा चंद्र ग्रहण, MP में सबसे पहले यहां दिखेगा, जानिए टाइमिंग
betul news
बैतूल में भीषण एक्सीडेंट, खड़ी क्रेन से टकराई तेज रफ्तार कार, 3 युवकों की मौत
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: भोपाल में होली पर हाई अलर्ट, महाकाल के आंगन में रंगोत्सव, पढ़ें आज की बड़ी खबरें
gwalior news
ग्वालियर में छात्रों ने कानून को दिखाया ठेंगा! पुलिस से की बदसलूकी और धक्का-मुक्की
gwalior news
अंजू गुर्जर अपहरण केस में बिज्जे गुर्जर की जमानत अर्जी खारिज, जेल में ही रहेगा आरोपी
tikamgarh news
'अबीर का मतलब वीर नहीं, हिजड़ा होता है...', पूर्व MLA आरडी प्रजापति के बिगड़े बोल
mp congress news
MP कांग्रेस का बड़ा बदलाव! जीतू पटवारी ने घोषित की 4 जिलों की कार्यकारिणी
CM Mohan Yadav
MP में अब 55 नहीं 58% मिलेगा DA, 6 किस्तों में आएगा एरियर; होली पर सरकार का तोहफा
Latest Ujjain News
महाकाल नगरी में भक्तों ने धरा शिव-गणों का रूप, श्मशान की राख और रंगों से खेली होली
aagar malwa news
बाथरूम में लगे गीजर में जोरदार ब्लास्ट, धमाके से मकान की उड़ी छत, AC-पानी टंकी टूटी