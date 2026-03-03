Chandra Grahan 2026: दोपहर 3:20 बजे शुरू होगा चंद्र ग्रहण, MP में सबसे पहले यहां दिखेगा, जानिए हर जिले का समय

Chandra Grahan 2026: आज, मंगलवार 3 मार्च को होली के शुभ अवसर पर साल का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा.मध्य प्रदेश में यह पूर्ण नहीं बल्कि आंशिक रूप में दिखाई देगा. आइए जानें कि मध्य प्रदेश के किस जिले में ग्रहण किस समय लगेगा.
Chandra Grahan Sutak Kaal 2026 Timming: साल का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण 3 मार्च को लगने वाला है. भारत में ग्रहण दोपहर 3:20 बजे शुरू होगा और शाम 6:48 बजे खत्म होगा. ग्रहण का पूरा हिस्सा जब चांद पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में होगा, शाम 4:34 बजे से शाम 5:33 बजे तक रहेगा. इस दौरान आसमान में एक अनोखा नजारा दिखेगा. हालांकि, मध्य प्रदेश में सिर्फ आखिरी हिस्सा ही दिखेगा. राज्य में चांद सबसे पहले शाम 6:01 बजे सिंगरौली में और आखिरी बार शाम 6:37 बजे अलीराजपुर में दिखेगा. पृथ्वी की छाया और वायुमंडलीय प्रभाव की वजह से चांद लाल रंग का दिखेगा, जिसे 'ब्लड मून' कहते हैं. आइए जानते हैं मध्यप्रदेश के सभी जिलों का समय.
दोपहर 3:20 बजे शुरू होगा चंद्र ग्रहण
खगोलीय गणना के अनुसार, आंशिक ग्रहण दोपहर 3:20 बजे शुरू होगा, लेकिन क्योंकि उस समय भारत में चांद क्षितिज से नीचे होगा, इसलिए हम शाम को ही इसका आखिरी पार्शियल फेज़ देख पाएंगे. ग्रहण शाम 6:47 बजे पूरी तरह खत्म हो जाएगा, जिसके बाद चांद अपने असली सफेद रूप में चमकता हुआ दिखेगा.
जानिए मध्यप्रदेश के हर जिले का समय