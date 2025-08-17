Chhatarpur News: MP में आवारा पशुओं की 'लापरवाही' पर लगाम! छतरपुर में 5 पशुपालकों पर FIR
Chhatarpur News: छतरपुर कलेक्टर के निर्देश के बाद पशुपालकों पर कार्रवाई देखने को मिल रही है. छतरपुर में पांच ऐसे पशुपालकों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जो रोड पर खुले में पशुओं को छोड़ दिए थे. इस कार्रवाई के बाद से पशुपालकों में दहशत का माहौल है. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 17, 2025, 10:38 AM IST
Action against stray animals Chhatarpur: छतरपुर कलेक्टर ने आदेश जारी किया था पशुओं को खुले में छोड़ने वालों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की 163 के तहत कार्रवाई की जाएगी. वहीं, आजद इसको लेकर कार्वाई भी देखने को मिल रही है. छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल के निर्देश पर खुले मे पशुओ को छोडने के आरोप मे पांच पशु पालको के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है.

जानिए पूरा मामला
दरअसल, प्रशासन द्वारा बार-बार पशुपालकों को समझाइश दी गई कि आवारा पशुओं को सड़क पर ना छोड़े. इसके बावजूद वो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं और सड़क पर पशुओं को छोड़ दे रहे हैं. पशुओं को खुले में छोड़ने पर उनके सड़को पर आने से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही थी. जिसको रोकने के लिए छतरपुर कलेक्टर ने सख्त आदेश देते हुए कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं. 

13 अगस्त को हुआ था निरीक्षण
बता दें कि छतरपुर एसडीएम अखिल राठौर एवं छतरपुर सीईओ, सचिव, पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारीगणों द्वारा 13 अगस्त 2025 को ग्राम पंचायत धमोरा में निरीक्षण किया था. इस दौरान पशुओं का राष्ट्रीय राजमार्ग पर खुला घूमता पाया गया. खुले में छोड़ने पर एसडीएम द्वारा पशुओं की टैगिंग कराने को कार्रवाई की गई थी. इसके साथ ही संबंधित पशुपालकों पर एफआईआर के निर्देश दिए थे.

जिसके बाद पशुपालक देवेंद्र यादव, भगवान दास कुशवाहा, ओमप्रकाश यादव, राकेश तिवारी एवं सुनीता यादव पर धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 223 के उल्लंघन करने पर इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है. यह सभी थाना ओरछा रोड के धमौरा गांव के निवासी हैं. 

रिपोर्ट- हरीश गुप्ता, जी मीडिया, छतरपुर

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. छतरपुर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

 

