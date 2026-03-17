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प्यार के लिए मुस्लिम लड़कियों ने बदला अपना धर्म, सनातन अपनाकर मंदिर में लिए सात फेरे, रखे नए नाम

Chhatarpur News-छतरपुर में दो मुस्लिम चचेरी बहनों ने दो हिंदू युवकों से शादी कर ली है. दोनों बहनों ने घर से भागकर हिंदू धर्म अपनाकर अपने प्रेमियों से शादी की है और नए नाम भी रख लिए हैं. शादी करने के बाद दोनों जोड़ों ने पुलिस को शादी के दस्तावेज और अपने बालिग होने के सबूत भी पुलिस को सौंपे हैं.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Mar 17, 2026, 03:53 PM IST
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प्यार के लिए मुस्लिम लड़कियों ने बदला अपना धर्म, सनातन अपनाकर मंदिर में लिए सात फेरे, रखे नए नाम

Muslim Girls Married Hindu Mens-मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले में धर्म बदलकर शादी करने का मामला सामने आया है. छतरपुर के नौगांव की रहने वाली दो मुस्लिम चचेरी बहनों ने अपने घर से भागकर दो हिंदू युवकों से शादी की है. दोनों युवक भी आपस में चचेरे भाई हैं. मंदिर में शादी करने के बाद चारों नौगांव थाने पहुंचे और पुलिस को बयान दर्ज कराए. पुलिस को दिए बयान में उन्होंने आपस में शादी करने और पति-पत्नी की तरह साथ रहने की बात कही. साथ ही उन्होंने अपने बालिग होने और शादी के दस्तावेज भी पुलिस को सौंपे हैं. 

अलीना और शलीना हुईं थी लापता
जानकारी के अनुसार, नौगांव में रहने वाली अलीना और शलीना 9 फरवरी 2026 को अचानक अपने घर से लापता हो गई थीं. जब दोनों लापता हुईं तो परिजन थाने पहुंचे और उनके अपहरण की आशंका जताते हुए शिकायत दर्ज कराई. कुछ दिनों तक युवतियों को कोई सुराग नहीं लगा. इस मामले को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों ने थाने का घेराव किया और जल्द ही तलाश की मांग की. इसी दौरान दोनों युवतियों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर अपनी मर्जी से घर से भागकर प्रेमी से शादी करने की बात कही. 

7 साल का प्यार, मंदिर में की शादी
दोनों युवतियां अपने-अपने पतियों के साथ नौगांव थाने पहुंची और अपने बयान दर्ज कराए. पुलिस के अनुसार, युवतियों ने बताया कि 9 फरवरी को वे अपने-अपने प्रेमियों के साथ घर से भाग गई थीं. इसके बाद 20 फरवरी को उन्होंने आर्य समाज मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज से शादी कर ली है. दोनों युवतियों ने कहा कि वे पिछले सात सालों से दोनों युवकों जानती थी और प्यार करती थीं. लंबे समय से वे एक-दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन वे बालिग होने का इंतजार कर रहे थे. बालिग होते ही उन्होंने घर से भागकर शादी करने का फैसला लिया. 

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पुलिस को सौंपे दस्तावेज
पुलिस को दिए गए बयान में नववाहित जोड़ों ने कहा कि उन पर किसी का कोई दबाव नहीं हैं. उन्होंने हिंदू धर्म अपनाकर अपने प्रेमियों से शादी की है, साथ ही उन्होंने अपने नए नाम भी रख लिए हैं. अब वे अपने पतियों के साथ ही रहना चाहती हैं. साथ ही उन्होंने अपने बालिग होने और शादी के दस्तावेज भी पुलिस को सौंपे हैं. इस मामले को लेकर नौगांव थाना टीआई बाल्मीक चौबे ने कहा कि जोड़ों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है. शुरुआती जांच में उनके बालिग होने की जानकारी सामने आई है.

यह भी पढ़ें-छत्तीसगढ़ में गजब की चोरी, सोना-चांदी नहीं, घर से गैस सिलेंडर लेकर भागा चोर

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