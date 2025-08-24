Chhatarpur News: हथियार लेकर स्कूल में घुसा नशेड़ी, खाना बनाने वाली महिला और टीचर पर किया जानलेवा हमला; दहशत में बच्चे

Chhatarpur Government School Viral Video: छतरपुर (मध्य प्रदेश): छतरपुर के बमीठा थाना क्षेत्र के आने वाले माध्यमिक शाला दिदोनिया में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. जहां एक नशेड़ी युवक धारदार हथियार लेकर स्कूल में घुस गया. नशेड़ी युवक ने टीचर पर जानलेवा हमला कर दिया. इस दौरान बच्चों में हड़कंप मच गया और वे अपनी खाने की थालियां छोड़कर भाग खड़े हुए,जिसका वीडिओ सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

जानिए पूरा मामला

दरअसल, यह घटना माध्यमिक शाला दिदोनिया में दोपहर के भोजन के समय की है. जब राजू पटेल नाम का युवक नशे की हालत में स्कूल पहुंचा और गाली-गलौज करने लगा. उसने स्कूल के टीचर नरेंद्र पाल पर धारदार हथियार से हमला किया, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए. यही नहीं इस दौरान उसने स्कूल में खाना बना रही अपनी मां को भी नुकसान पहुंचाया. इस दौरान स्कूल में मौजूद बच्चों में दहशत का माहौल पैदा हो गया.

आरोपी की तलाश जारी

यह घटना दोपहर के खाने के समय हुई, जब बच्चे भोजन कर रहे थे. अचानक हुए इस हमले से स्कूल परिसर में दहशत का माहौल बन गया. बच्चों ने अपनी थालियां छोड़ दीं और जान बचाने के लिए भागने लगे।बमीठा पुलिस को सूचना मिलने पर तत्काल मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब तक आरोपी मौके से फरार हो गया, आरोपी की तलाश जारी हैं. वहीं, घायल शिक्षक और नशेड़ी युवक की मां को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया.

रिपोर्ट- हरीश गुप्ता, जी मीडिया, छतरपुर

ये भी पढ़ें- लोन की रकम बनी खून की कीमत, किराएदार ने मकान मालकिन की हत्या की, बेटी पर भी किया हमला

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. छतरपुर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.