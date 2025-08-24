Chhatarpur News: हथियार लेकर स्कूल में घुसा नशेड़ी, खाना बनाने वाली महिला और टीचर पर किया जानलेवा हमला; दहशत में बच्चे
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2894273
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP Crime News

Chhatarpur News: हथियार लेकर स्कूल में घुसा नशेड़ी, खाना बनाने वाली महिला और टीचर पर किया जानलेवा हमला; दहशत में बच्चे

Chhatarpur News: छतरपुर के स्कूल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक नशेड़ी युवक स्कूल में घुस कर टीचर और वहां खाना बना रही महिला पर जानलेवा हमला कर दिया. इस हमले में शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया है. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 24, 2025, 08:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वायरल वीडियो का स्क्रीनशॉट
वायरल वीडियो का स्क्रीनशॉट

Chhatarpur Government School Viral Video: छतरपुर (मध्य प्रदेश):  छतरपुर के बमीठा थाना क्षेत्र के आने वाले माध्यमिक शाला दिदोनिया में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. जहां एक नशेड़ी युवक धारदार हथियार लेकर स्कूल में घुस गया. नशेड़ी युवक ने टीचर पर जानलेवा हमला कर दिया. इस दौरान बच्चों में हड़कंप मच गया और वे अपनी खाने की थालियां छोड़कर भाग खड़े हुए,जिसका वीडिओ सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

जानिए पूरा मामला
दरअसल, यह घटना माध्यमिक शाला दिदोनिया में दोपहर के भोजन के समय की है. जब राजू पटेल नाम का युवक नशे की हालत में स्कूल पहुंचा और गाली-गलौज करने लगा. उसने स्कूल के टीचर नरेंद्र पाल पर धारदार हथियार से हमला किया, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए. यही नहीं इस दौरान उसने स्कूल में खाना बना रही अपनी मां को भी नुकसान पहुंचाया. इस दौरान स्कूल में मौजूद बच्चों में दहशत का माहौल पैदा हो गया. 

आरोपी की तलाश जारी
यह घटना दोपहर के खाने के समय हुई, जब बच्चे भोजन कर रहे थे. अचानक हुए इस हमले से स्कूल परिसर में दहशत का माहौल बन गया. बच्चों ने अपनी थालियां छोड़ दीं और जान बचाने के लिए भागने लगे।बमीठा पुलिस को सूचना मिलने पर तत्काल मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब तक आरोपी मौके से फरार हो गया, आरोपी की तलाश जारी हैं. वहीं, घायल शिक्षक और नशेड़ी युवक की मां को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया. 

रिपोर्ट- हरीश गुप्ता, जी मीडिया, छतरपुर

ये भी पढ़ें- लोन की रकम बनी खून की कीमत, किराएदार ने मकान मालकिन की हत्या की, बेटी पर भी किया हमला

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. छतरपुर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

chhatarpur newsmp news

Trending news

chhatarpur news
हथियार लेकर स्कूल में घुसा नशेड़ी,खाना बनाने वाली महिला और टीचर पर किया जानलेवा हमला
mp news
चलती ट्रेन से गिरा जवान, 3 ट्रेनें ऊपर से गुजरीं… फिर भी मौत को दी मात
liqour smuggling
ड्राइवर बोला ‘सीमेंट है’, पुलिस ने खोला तो रह गई दंग, पकड़ाया पुष्पा टाइप माल
mp news
पं. प्रदीप मिश्रा की बढ़ सकती हैं दिक्कतें, कुबरेश्वर धाम कार्यक्रम पर कानूनी शिकंजा
mp news
गुटखा खाने से पति ने डांटा, नाराज पत्नी ने बच्चों के साथ खाया जहर, तीन की मौत
Jabalpur-Bhopal Expressway
एमपी में बिछेगा सड़कों जाल! नितिन गडकरी ने किया भोपाल-जबलपुर एक्सप्रेस-वे का ऐलान
ujjain news
फेरे लिए, कसमे खाईं… लेकिन सुहागरात से पहले ही फरार हुई दुल्हन, दूल्हा भी हुआ हैरान
scrub typhus
गांव-गांव फैल रही खतरनाक बीमारी! मंदसौर में तेजी से बढ़ रही मरीजों की संख्या
betul news
MP है भईया मोटर से नहीं रस्सी से चलती है बस, वाइपर वाला जुगाड़ देख चकरा जाएगा माथा
​​Shivpuri news
MP में तैयार हुई एकदम नई डिश! खाने में मिली ऐसी भयानक चीज़, देखते ही आ जाएगी उल्टी
;