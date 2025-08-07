Chhatarpur News-महिला ने दिया सांप के बच्चों को जन्म! असली वजह जानकर उड़ जाएंगे होश, डॉक्टर भी हुए हैरान
Chhatarpur News-महिला ने दिया सांप के बच्चों को जन्म! असली वजह जानकर उड़ जाएंगे होश, डॉक्टर भी हुए हैरान

Chhatarpur News-खजुराहो के गांव में महिला ने दावा किया है कि उसने तीन सांप के बच्चों को जन्म दिया है. इतना ही नहीं महिला ने यह भी दावा किया हकि वह सांप के और भी बच्चों को जन्म देगी. हालांकि महिला के इस दावे को डॉक्टर ने सिरे से खारिज कर दिया है. 

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 07, 2025, 06:20 PM IST
MP News-मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया  है, जहां एक महिला ने दावा किया है उसने सांप के तीन बच्चों को जन्म दिया है. यह पूरा मामला खजुराहो के पास मऊमसानिया गांव का है, यहां रिंकी अहिरवार नाम की महिला ने यह दावा किया है. वहीं डॉक्टर का कहना है कि यह सांप नहीं, बल्की खून के थक्के हैं. डॉक्टरों का कहना है कि इंसान द्वारा सांप के बच्चों को जन्म देना जैविक रूप से असंभव है. 

वहीं महिला के दावे गांव और आसपास के इलाके में सनसनी फैला दी है. महिला का कहना है कि वह आगे और भी सांप के बच्चों को जन्म देगी. 

लोगों के देखने पर मर जाते हैं
रिंकी अहिरवार ने बताया कि उसके पेट में दर्द था. इसके बाद उसने सांप के तीन बच्चों को जन्म दिया. रिंकी का कहना है कि अगर लोग इन बच्चों को देख लेते हैं तो वे मर जाते हैं. बेहद अजीब से इस दावे के बाद महिला के घर पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. सांप के बच्चों (जो दावा महिला ने किया) को तसले से ढंककर रखा गया है. 

आगे और भी बच्चों को जन्म देगी
इतना ही महिला ने यह भी दावा किया है कि वह आगे और भी सांप के बच्चों को जन्म देगी. इस घटना के बाद महिला के परिजन उसे लेकर स्वास्थ्य केंद्र जा रहे हैं. इस घटना को लेकर डॉक्टरों का कहना है कि इंसान द्वारा सापं के बच्चों को जन्म देना असंभव है. 

शरीर से निकले ब्लड क्लॉट
इस मामले को लेकर राज नगर बीएमओ डॉ. अवधेस चतुर्वेदी का कहना है कि महिला अस्पताल में आई, मैंने और मेरी टीम ने जांच की. महिला ने बताया कि कुछ दिन पहले उसके पीरियड्स आए थे और सोमवार को बंद हो गए. डॉ. चतुर्वेदी का कहना है कि जांच में मैंने और टीम ने पाया कि उसमें ब्लड क्लॉट है और वो थ्रेट टाइप का हो गया है. वीडियो में सांप की तरह दिख रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है 

छतरपुर रेफर किया गया
महिला के पेट से कुछ ब्लड क्लॉट निकले हैं. लेकिन उसको अब भी दर्द है. महिला को प्राथमिक उपचार के बाद अल्ट्रासाउंड के लिए छतरपुर रेफर किया गया है. महिला गर्भावस्था में थी, ऐसा बिल्कुल झूठ है. पीरियड के बाद कई बार ब्लड क्लॉट हो जाता है. महिला के पेट से ब्लड क्लॉट निकला, जिसे लोगों ने सांप समझ लिया.

