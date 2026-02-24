Chhattisgarh Budget 2026: आम लोगों को कैसा लगा छत्तीसगढ़ का बजट? जानें व्यापारियों, किसानों, महिलाओं और युवाओं की राय

Chhattisgarh Budget: विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली सरकार का तीसरा बजट वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मंगलवार को विधानसभा में पेश किया. सरकार ने इसे सर्वसमावेशी और विकासोन्मुखी बजट बताया है, जिसमें समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए प्रावधान किए गए हैं. वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, उद्योग, महिलाओं की सुरक्षा, स्वावलंबन, किसानों और मजदूरों के हितों को प्राथमिकता देने की बात कही. बजट में बुनियादी ढांचे के विकास, रोजगार सृजन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और युवाओं के लिए नए अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया है.

छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भी बजट को लेकर लोगों की उत्सुकता देखने को मिली. बजट को लेकर Zee News ने राजनांदगांव के विभिन्न वर्गों के नागरिकों से बात की, जिन्होंने बजट पर अपनी प्रतिक्रियाएं दीं. व्यापारियों का कहना है कि उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने वाले प्रावधान स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगे. वहीं, किसानों ने कृषि क्षेत्र में किए गए प्रावधानों को सकारात्मक कदम बताया. महिलाओं और युवाओं ने भी सुरक्षा, शिक्षा और स्वावलंबन से जुड़ी घोषणाओं का स्वागत किया. स्थानीय नागरिकों का कहना है कि बजट में भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई गई हैं, जिससे प्रदेश के समग्र विकास को गति मिलेगी. हालांकि, कुछ लोगों ने यह भी कहा कि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन ही बजट की वास्तविक सफलता तय करेगा. कुल मिलाकर वर्ष 2026-27 का यह बजट विकास, संतुलन और सामाजिक सरोकारों को केंद्र में रखकर तैयार किया गया बजट माना जा रहा है, जिस पर अब सबकी नजर इसके क्रियान्वयन पर रहेगी.

ये भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ के SANKALP बजट की 10 बड़ी बातें, महतारी वंदन से नक्सलवाद तक जानिए सबकुछ

Add Zee News as a Preferred Source

आम लोगों को कैसा लगा छत्तीसगढ़ का बजट?

आयकर अधिवक्ता राकेश ठाकुर ने बजट को लेकर कहा, 'छत्तीसगढ़ का संकल्प बजट वित्त मंत्री ने छत्तीसगढ़ के माटी का चंदन लगा कर पेश किया और उन्होंने ये समावेशी बजट पेश किया है, जहां भौगोलिक दृष्टि से वनांचल के सुदूर क्षेत्र कहिए या मैदानी क्षेत्र कहिए या जनसंख्या के दृष्टि से देखिए या विभिन्न वर्गों को आप देखिए, सभी को, सभी के विकास के लिए और एक मजबूत नीव रखने के लिए है. ताकि विकसित भारत 2047 के निर्माण का जो सपना प्रधानमंत्री जी का है, उसे पूर्ण करने के लिए विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में उनका यह प्रस्तुत बजट निश्चित रूप से स्वागत योग्य है. सभी क्षेत्र कहिए, चाहे इन्फ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे उद्योग क्षेत्र हो या सेवा क्षेत्र हो, पर्याप्त राशि रखी गई है. मैं इस बजट का स्वागत करता हूं.'

योगेश दत्त ने बजट को लेकर कहा, 'देखिए इस बजट की खास विशेषता यह है और छत्तीसगढ़ का यह बजट छत्तीसगढ़ के किसी एक क्षेत्र विकास को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया है. यह बजट पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश को सरगुजा से लेकर बस्तर तक और रायगढ़ से लेकर डोंगरगढ़ तक के लिए है. पूरे छत्तीसगढ़ क्षेत्र के विकास के जितने स्तंभ हैं, चाहे युवाओं के विकास की बात करें, चाहे छात्रों, चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, हर क्षेत्र को ध्यान में रखकर के बनाया गया संतुलित बजट है. इस बजट से छत्तीसगढ़ का व्यापक विकास तय है.'

छात्र आशुतोष नाम के छात्र ने बजट को लेकर कहा, 'यह पूर्णतः युवाओं पर आधारित बजट है, जिसमें युवाओं के लिए CGS, असिस्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रावधान किया गया है. इसके लिए उन्होंने ₹13 करोड़ दिए हैं, जिसमें तीन घटक हैं- उड़ान, शिखर और मंजिल. इसमें तीनों ची कवर हो जाएंगे, जैसे NEET की परीक्षा हो, चाहे UPSC और CGPSC की परीक्षा हो, चाहे बैंकिंग, SSC, रेलवे की परीक्षा हो. और बहुत सारे युवाओं को पढ़ने के लिए नालंदा परिसर का निर्माण किया जाएगा. बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं, जिससे युवाओं को ग्रोथ मिलेगा.'