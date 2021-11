Chhattisgarh: सुकमा में सीआरपीएफ जवान ने साथियों पर चलाई गोलियां, 4 की मौत

सुकमा: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के सुकमा जिले में सीआरपीएफ जवान (CRPF Jawan Dead) ने अपने ही साथियों पर गोलियां चला दी. इस हादसे में 4 जवानों की मौत हो गई और 4 घायल हैं. नक्सली क्षेत्र के इलाके में ये घटना रात करीब एक बजे हुई. मामला सुकमा जिले के मरइगुड़ा थाना इलाके के लिगम पल्ली सीआरपीएफ 50 बटालियन कैंप का है.

साथी जवानों पर चलाई गोली

सुकमा (Sukma)में सीआरपीएफ़ जवान (CRPF Jawan) ने साथी जवानों पर गोली चला दी, जिससे तीन जवानों की मौक़े पर ही मौत (Death) हो गई, वहीं एक जवान की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई. इसके अलावा गोली लगने से तीन जवान घायल बताए जा रहे हैं. घायलों को तेलंगाना के भद्राचलम में इलाज के लिए ले ज़ाया गया था. वहां से तीन जवानों को चॉपर से हैदराबाद ले जाया जा रहा हैं. मामले पर एसपी सुनील शर्मा ने की पुष्टि की है.

Chhattisgarh: Four jawans of CRPF 50 Bn killed and 3 injured in a case of fratricide in a CRPF camp in Maraiguda Police station limits of Sukma. A jawan had opened fire at the camp. pic.twitter.com/4ZF64RCNKM — ANI (@ANI) November 8, 2021