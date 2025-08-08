छिंदवाड़ा में बड़ा हादसा, टूटकर गिरी मॉल की लिफ्ट, 13 लोग घायल, कई की हालत गंभीर

Chhindwara Lift Accident: छिंदवाड़ा शहर के लालबाग इलाके में एक निजी मॉल की लिफ्ट अचानक से टूटकर नीचे गिर गई, जिससे लिफ्ट में सवार 13 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से करीब 6 लोगों की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है. घटना के तुरंत बाद सभी को लिफ्ट से निकालकर आनन-फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां कुछ लोगों को तो हल्की चोटे आई हैं, लेकिन कुछ लोगों की हालत फिलहाल गंभीर है, जिनका इलाज जारी है. मॉल की लिफ्ट अचानक से कैसे टूट गई इसकी जानकारी अभी क्लीयर नहीं हुई है. लेकिन पहली नजर में ज्यादा वजन होना लिफ्ट टूटने की वजह माना जा रहा है.

छिंदवाड़ा के लालबाग की घटना

बताया जा रहा है कि छिंदवाड़ा के लालबाग इलाके में निजी मॉल की यह घटना है, जिसमें लिफ्ट अचानक से गिर गई. इस दौरान लिफ्ट में बच्चे और महिलाएं भी सवार थी, 13 लोगों में 2 बच्चे और 5 महिलाएं भी शामिल थी. घायलों में महिलाओं की हालत ही ज्यादा गंभीर बताई जा रही है. मरीजों को जरूरत के हिसाब से नागपुर रेफर किया जा सकता है. वहीं बताया जा रहा है कि हादसे के बाद अचानक से भगदड़ की स्थिति बन गई थी, क्योंकि लिफ्ट जैसे ही टूटकर गिरी तो तेज आवाज आई थी. जिससे सभी लोग यहां वहां भागने लगे. वहीं कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए सबसे पहले पुलिस को फोन लगाया और लोगों को निकालना शुरू किया.

मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि लिफ्ट का वायर अचानक टूटा था, जिसके चलते यह हादसा हुआ. वहीं घटना की जानकारी लगते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया. हालांकि घटना के बाद मॉल में मौजूद लोगों ने तुरंत ही लिफ्ट में फंसे लोगों को निकाल लिया था. सभी को तुरंत ही जिला अस्पताल और नजदीकी अस्पतालों में इलाज के लिए भेज दिया था.

छिंदवाड़ा प्रशासन ने दिए जांच के आदेश

वहीं इस घटना के बाद मॉल के प्रबंधन पर भी सवाल उठ रहे हैं. मामले में छिंदवाड़ा जिला प्रशासन ने भी जांच के आदेश दिए हैं. जबकि मॉल में लगे सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए जा रहे हैं. क्योंकि कल लिफ्ट गिरने के बाद से मॉल का माहौल तनावपूर्ण हो गया था.

