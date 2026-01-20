Advertisement
छिंदवाड़ा मिठाई कांड... मिलावट नहीं, सोची-समझी थी साजिश! जांच में मिला 250 गुना ज्यादा 'चूहा मार जहर'

Chhindwara News-छिंदवाड़ा के चर्चित मिठाई कांड में बड़ा खुलासा हुआ है. खाद्य विभाग की जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि लावारिस थैले में रखी मिठाई में भारी मात्रा में आर्सेनिक मिला हुआ था. इस जहरीली मिठाई को खाने से एक हफ्ते के भीतर तीन लोगों की मौत हो गई थी. माना जा रहा है कि जानबूझकर मिठाई को जहरीला बनाया गया था.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 20, 2026, 05:18 PM IST
Chhindwara Sweets Death Case-मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव में लावारिस मिठाई खाने से तीन लोगों की मौत हो चुकी है. इस चर्चित मिठाई कांड में खाद्य विभाग की पहली जांच रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. रिपोर्ट में यह साफ हुआ है कि थैले में रखी मिठाई में भारी मात्रा में आर्सेनिक मिला हुआ था, इसी वजह से मिठाई जहरीली बन गई थी. आर्सेनिक वाली मिठाई खाने की वजह से एक हफ्ते में तीन लोगों की मौत होने की आशंका जताई जा रही है. खाद्य विभाग की रिपोर्ट के सामने आने के बाद यह माना जा रहा है कि मिठाई को जहरीला जानबूझकर बनाया गया था. 

जानबूझकर जहरीली बनाई गई मिठाई
खाद्य विभाग की रिपोर्ट में यह साफ हुआ है कि लावारिस थैले में रखी मिठाई न तो खराब थी और न ही उसमें किसा तरह की सामान्य मिलावट थी. जांच में यह पुष्टि हुई है कि मिठाई को जानबूझकर जहरीला बनाया गया था, जिससे यह जानलेवा हो गई. यह कोई सामान्य मिलावट या खराब मिठाई का मामला नहीं है. 

बड़ी मात्रा में मिलाई गई चूहा मार दवा
इस मामले को लेकर फूड इंस्पेक्टर गोपेश मिश्रा ने बताया कि तेज चूहा मार दवाई इस मिठाई में मिलाई गई थी. इसमें बड़ी मात्रा में आर्सेनिक मिला है. जांच रिपोर्ट में यह सामने आया है कि आर्रेनिस नॉर्मल से ढाई सौ गुना ज्यादा था. इतनी मात्रा सिर्फ किसी की जान लेने के लिए ही हो सकती है. 

पुलिस को रिपोर्ट का इंतजार 
पुलिस अब फॉरेंसिक लैब में पोस्टमॉर्टम के बिसरा की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है. बिसरा रिपोर्ट के आने के बाद यह साफ हो पाएगा की मौत का सीधा कारण आर्सेनिक था या नहीं. पुलिस ने स्थानीय लोगों और मृतकों के परिजनों से पूछताछ शुरू कर दी है. इसके साथ ही पुलिस यह भी जांच कर रही है कि लावरिस मिठाई किसने और किस मकसद से वहां रखी थी. 

बिसरा रिपोर्ट से होगा खुलासा
इस घटना को लेकर थाना प्रभारी राकेश बघेल ने बताया कि खाद्य विभाग से जांच रिपोर्ट मिली है. इस रिपोर्ट में मिठाई में भारी मात्रा में आर्सेनिक पाए जाने की पुष्टि हुई है. रिपोर्टे में आर्सेनिक की पुष्ट होने से स्पष्ट होता है कि मिठाई में जानबूझकर किसी ने जहर मिलाया था. पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है. बिसरा रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. रिपोर्ट आने के बाद साजिश का खुलासा होने की उम्मीद है.

