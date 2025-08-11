छिंदवाड़ा जिले में धीमी है मानसून की रफ्तार, आने वाले 48 घंटे अहम, अलर्ट जारी

Chhindwara News: छिंदवाड़ा जिले में इस साल मानसून की रफ्तार अब तक सुस्त ही रही है. मौसम विभाग के मुताबिक अब तक जिले में पिछले साल की तुलना में 8 इंच कम बारिश हुई है. पिछले साल अब तक 32 इंच बारिश हो चुकी थी, लेकिन इस साल अब तक यहां पर कुल 24.1 इंच यानि 612.5 मिलीमीटर ही बारिश हुई है, जो पिछले साल की तुलना में कम है. हालांकि मौसम विभाग ने आने वाले 48 घंटों में जिले के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई है. छिंदवाड़ा जिले में बीते कुछ दिनों में बारिश कम होने से किसानों की परेशानियां भी बढ़ रही हैं, क्योंकि जिले में मक्के की फसल सबसे ज्यादा होती है, लेकिन बारिश कम होने से किसान परेशान हो रहे हैं.

छिंदवाड़ा जिले में हो सकती है बारिश

मौसम विभाग ने छिंदवाड़ा जिले के कई इलाकों में आने वाले समय में मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई है. जिससे एक बार फिर जिले के किसानों को बारिश की उम्मीद जगी है. मौसम विभाग ने बताया कि बारिश होने से जिले के तापमान में भी हल्की से मध्यम गिराटव हो सकती है. क्योंकि अभी बारिश के रुकने के छिंदवाड़ा जिले में भी तापमान में बढ़ोत्तरी होने से उमस का एहसास लगातार हो रहा है. लेकिन आने वाले दो दिनों में जिले में अच्छी बारिश हो सकती है, ऐसे में मौसम विभाग ने यहां अलर्ट भी जारी किया है.

हर्रई में बारिश हुई

बीतें शुक्रवार को छिंदवाड़ा जिले के हर्रई में झमाझम बारिश हुई थी, जिससे इलाके में नदी नाले भी उफान पर आ गए थे. हर्रई की पुलिया भी ओवरफ्लो हो गई थी, जिससे कुछ देर के लिए यातायात भी ठप्प रहा था. वहीं बारिश की वजह से कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई. जबकि अमरवाड़ा और जुन्नारदेव के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई थी. रविवार को जिले में बिल्कुल बारिश नहीं हुई थी, जबकि शनिवार को जिले में हल्की बारिश हुई थी.

छिंदवाड़ा जिले में कहा कितनी बारिश

छिंदवाड़ा शहर में 0.18 इंच बारिश.

तामिया में 0.20 इंच बारिश

अमरवाड़ा में 0.04 इंच बारिश

मोहखेड़ में 0.20 इंच बारिश

जुन्नारदेव में 0.06 इंच बारिश

परासिया में 1.61 इंच बारिश

