Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3055123
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

मुर्गी मारने का पड़ोसी को हुआ शक, घर से निकाल लाया तलवार, महिला पर किया वार

Chhindwara News-छिंदवाड़ा में मुर्गी मारने के शक में युवक ने महिला पर तलवार से हमला कर दिया. इस हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 27, 2025, 12:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मुर्गी मारने का पड़ोसी को हुआ शक, घर से निकाल लाया तलवार, महिला पर किया वार

Young Man Attacked Women-मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां मुर्गी मारने के शक में पड़ोसी युवक ने तलवार निकाल ली. विवाद के बीच अपने बेटे को बचाने आई महिला पर युवक ने तलवार से वार कर दिया. हमले में घायल हुई महिला को इलाजे के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. महिला के हाथ, ठोड़ी और कोहनी में गंभीर चोटें आई हैं. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है. 

मुर्गी का पालन करता है आरोपी
पूरा मामला जिले के बडकुही पुलिस चौकी क्षेत्र के भमोडी गांव में गुरुवार रात का है. घायल महिला राधा बाई कोल मोहल्ला, भमोडी की रहने वाली हैं. वह घरेलू कामकाज कर अपना जीवनयापन करती है. वहीं पड़ोस में रहने वाला आरोपी युवक मनोज उर्फ मंत्री मुर्गा पालन करता है. उसकी कुछ मुर्गियों के मारे जाने की घटना के बाद वह राधा बाई के बेटे पर शक कर रहा था. आरोपी को शक था कि राधा बाई के बेटे बाबू ने मुर्गियों को मारा है. 

मुर्गी मारने का आरोप लगाकर किया विवाद
जानकारी के अनुसार, गुरुवार रात रेलवे स्टेशन के पास मनोज और बाबू की मुलाकात हुई. वहां आरोपी ने बाबू पर मुर्गी मारने का आरोप लगाया और विवाद शुरू कर दिया. इसके बाद बाबू वहां से अपने घर चला गया, लेकिन कुछ देर के बाद मनोज गुस्से में उसके घर पहुंच गया और दोबारा विवाद शुरू कर दिया और तलवार निकाल ली. 

Add Zee News as a Preferred Source

तलवार से महिला पर किया हमला
जब बेटे को बचाने के लिए राधा बाई आगे आई तो आरोपी ने उनपर तलवार से हमला कर दिया, जिसमें वह घायल हो गई. मौके पर मौजूद लोगों ने मामला शांत कराया और आरोपी को काबू में किया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को परासिया सिविल अस्पताल भेजा, जहां प्राथमिक उपचार के बाद महिला को छिंदवाड़ा रैफर किया गया. 

आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज 
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज तलवार जब्त करने और आरोपी की गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस घटना के इलाके में तनाव का माहौल है. ग्रामीणों ने आरोपी के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने की मांग की है.

यह भी पढ़ें-पन्ना में चोरों का आतंक, भगवान के मुकुट- आभूषण ले उड़े चोर, तीसरी बार मंदिर में चोरी

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsChhindwara Newsmp latest news

Trending news

Panna news
पन्ना में चोरों का आतंक, भगवान के मुकुट- आभूषण ले उड़े चोर, तीसरी बार मंदिर में चोरी
Pachmarhi
पचमढ़ी से भी ठंडा रहा भोपाल, राजगढ़ में 3 डिग्री तक लुढ़का पारा; ट्रेनें हुई लेट
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: ED ने पेश की 29,800 पन्नों की फाइनल चार्जशीट, 81 लोग आरोपी
ujjain news
MP में भजन सुनने पर बवाल! आग बबूला हुए मुस्लिम युवक, हिंदू छात्रों को जमकर पीटा
ujjain news
उज्जैन खाचरोद जेल ब्रेक मामले में कार्रवाई, प्रभारी जेलर समेत तीन अधिकारियों पर गिरी
raipur news
पंडित धीरेंद्र शास्त्री के पैर छूना TI को पड़ा महंगा, SSP ने लिया एक्शन, जानें मामला
fire broke
भोपाल के टिंबर मार्केट में आग ने मचाया 'तांडव', शोरूम जलकर खाक...
ujjain tempel
उज्जैन के संतोषी माता मंदिर ने रचा इतिहास, बिना खटाई के 173 व्यंजनों का लगा महाभोग
chhatarpur news
नए साल से पहले हाई अलर्ट पर पुलिस, हिस्ट्री-शीटर ​​और बदमाशों को दी कड़ी चेतावनी
Morena news
तेज रफ्तार का कहर! बीजेपी नेता की कार ने 5 लोगों को कुचला, इलाके में भारी तनाव