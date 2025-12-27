मुर्गी मारने का पड़ोसी को हुआ शक, घर से निकाल लाया तलवार, महिला पर किया वार

Young Man Attacked Women-मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां मुर्गी मारने के शक में पड़ोसी युवक ने तलवार निकाल ली. विवाद के बीच अपने बेटे को बचाने आई महिला पर युवक ने तलवार से वार कर दिया. हमले में घायल हुई महिला को इलाजे के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. महिला के हाथ, ठोड़ी और कोहनी में गंभीर चोटें आई हैं. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

मुर्गी का पालन करता है आरोपी

पूरा मामला जिले के बडकुही पुलिस चौकी क्षेत्र के भमोडी गांव में गुरुवार रात का है. घायल महिला राधा बाई कोल मोहल्ला, भमोडी की रहने वाली हैं. वह घरेलू कामकाज कर अपना जीवनयापन करती है. वहीं पड़ोस में रहने वाला आरोपी युवक मनोज उर्फ मंत्री मुर्गा पालन करता है. उसकी कुछ मुर्गियों के मारे जाने की घटना के बाद वह राधा बाई के बेटे पर शक कर रहा था. आरोपी को शक था कि राधा बाई के बेटे बाबू ने मुर्गियों को मारा है.

मुर्गी मारने का आरोप लगाकर किया विवाद

जानकारी के अनुसार, गुरुवार रात रेलवे स्टेशन के पास मनोज और बाबू की मुलाकात हुई. वहां आरोपी ने बाबू पर मुर्गी मारने का आरोप लगाया और विवाद शुरू कर दिया. इसके बाद बाबू वहां से अपने घर चला गया, लेकिन कुछ देर के बाद मनोज गुस्से में उसके घर पहुंच गया और दोबारा विवाद शुरू कर दिया और तलवार निकाल ली.

तलवार से महिला पर किया हमला

जब बेटे को बचाने के लिए राधा बाई आगे आई तो आरोपी ने उनपर तलवार से हमला कर दिया, जिसमें वह घायल हो गई. मौके पर मौजूद लोगों ने मामला शांत कराया और आरोपी को काबू में किया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को परासिया सिविल अस्पताल भेजा, जहां प्राथमिक उपचार के बाद महिला को छिंदवाड़ा रैफर किया गया.

आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज तलवार जब्त करने और आरोपी की गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस घटना के इलाके में तनाव का माहौल है. ग्रामीणों ने आरोपी के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने की मांग की है.

