पन्ना में चिता आंदोलन: 80 साल की रमिया की मौत, परिवार बोला- अब भी 75 लाख मुआवजा बाकी

75 लाख रुपए मिलना बाकी है

आंदोलन के छठवें दिन रमिया आदिवासी के नाती दासी आदिवासी ने वीडियो जारी कर मुआवजा वितरण की स्थिति बताई. उसका कहना है कि पिछले आठ वर्षों में उनके 18 सदस्यीय परिवार को 48 लाख रुपये मिले हैं, जबकि अभी 75 लाख रुपये मिलना बाकी है. दासी आदिवासी ने बताया कि रमिया आदिवासी के बड़े बेटे की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई. बेटियों की शादी में भी पैसा खर्च हुआ, लेकिन शेष 75 लाख रुपये नहीं मिलने के कारण परिवार आज तक अपना मकान नहीं बना पाया है. इसलिए परिवार का कहना है कि यह कहना सही नहीं है कि रमिया आदिवासी के परिवार को संपूर्ण मुआवजा राशि मिल चुकी है.