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पन्ना में चिता आंदोलन: 80 साल की रमिया की मौत, परिवार बोला- अब भी 75 लाख मुआवजा बाकी

पन्ना के कुंवरपुर में बांध परियोजनाओं से प्रभावित ग्रामीणों का चिता आंदोलन जारी है. आंदोलन के पांचवें दिन 80 वर्षीय रमिया आदिवासी की मौत हुई. प्रशासन ने मौत को आंदोलन से अलग बताया, जबकि परिजनों ने 75 लाख रुपये मुआवजा बाकी होने का दावा किया है.

Written ByPIYUSH SHUKLAEdited ByManish kushawah
Published: Sep 17, 2026, 08:44 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 08:45 PM IST
पन्ना में चिता आंदोलन: 80 साल की रमिया की मौत, परिवार बोला- अब भी 75 लाख मुआवजा बाकी
Image Credit: ZEE MEDIA

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PIYUSH SHUKLA

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पीयूष शुक्ला, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से रिपोर्टर हैं. 

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