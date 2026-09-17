पन्ना में चिता आंदोलन: 80 साल की रमिया की मौत, परिवार बोला- अब भी 75 लाख मुआवजा बाकी

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बुंदेलखंड के पन्ना जिले में केन-बेतवा लिंक परियोजना, महिलाएं बांध परियोजना और रुंझ बांध परियोजना से प्रभावित एवं विस्थापित ग्रामीण और आदिवासी चिता आंदोलन कर रहे हैं. पन्ना जिले के कुंवरपुर गांव में यह आंदोलन लगातार जारी है.
आंदोलन के पांचवें दिन करीब 80 वर्षीय रमिया आदिवासी की मृत्यु हो गई. चिता आंदोलन स्थल से कुछ दूरी पर रमिया आदिवासी का अंतिम संस्कार किया गया. इस दौरान आंदोलन में शामिल सभी लोगों ने दो मिनट का मौन रखकर रमिया आदिवासी को श्रद्धांजलि अर्पित की.
प्रशासन ने किया इसका खंडन
जैसे ही रमिया आदिवासी की मृत्यु की खबर सोशल मीडिया और विभिन्न मीडिया माध्यमों से सामने आई, जिला प्रशासन चौकन्ना हो गया. प्रशासन ने आनन-फानन में एक पत्र जारी कर खबर का खंडन किया. पत्र में दावा किया गया कि महिला की मृत्यु आंदोलन में शामिल होने के कारण नहीं हुई और उसके परिवार को मुआवजा भी दिया जा चुका है.
75 लाख रुपए मिलना बाकी है
आंदोलन के छठवें दिन रमिया आदिवासी के नाती दासी आदिवासी ने वीडियो जारी कर मुआवजा वितरण की स्थिति बताई. उसका कहना है कि पिछले आठ वर्षों में उनके 18 सदस्यीय परिवार को 48 लाख रुपये मिले हैं, जबकि अभी 75 लाख रुपये मिलना बाकी है. दासी आदिवासी ने बताया कि रमिया आदिवासी के बड़े बेटे की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई. बेटियों की शादी में भी पैसा खर्च हुआ, लेकिन शेष 75 लाख रुपये नहीं मिलने के कारण परिवार आज तक अपना मकान नहीं बना पाया है. इसलिए परिवार का कहना है कि यह कहना सही नहीं है कि रमिया आदिवासी के परिवार को संपूर्ण मुआवजा राशि मिल चुकी है.
अमित भटनागर ने क्या कहा?
वहीं, चिता आंदोलन का नेतृत्व कर रहे समाजसेवी अमित भटनागर ने भी दावा किया कि रमिया आदिवासी की मौत बीमारी से नहीं, बल्कि सिस्टम में फैली बीमारी के कारण हुई है. उनका कहना है कि रमिया आदिवासी के 18 सदस्यीय परिवार को मुआवजे की पूरी राशि नहीं मिली है और पिछले आठ वर्षों में उन्हें केवल 48 लाख रुपये मिले हैं.
लगभग 12 साल बीत चुके हैं
अमित भटनागर का कहना है कि मझगवां बांध परियोजना शुरू हुए करीब 12 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन इतने लंबे समय बाद भी विस्थापित परिवारों को संपूर्ण मुआवजा नहीं मिल पाना सरकारी तंत्र की खामी को दर्शाता है. उनका कहना है कि जब तक सभी विस्थापितों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.
उचित मुआवजा नहीं मिला
मझगवां बांध परियोजना से विस्थापित और प्रभावित लोगों का कहना है कि उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया गया है. ग्रामीणों और आदिवासियों का दावा है कि आज भी कई परिवार अपने पैकेज की राशि, मकान और जमीन के उचित मुआवजे के लिए संघर्ष कर रहे हैं. उनका कहना है कि जिस उम्र में लोग घर से बाहर निकलने में भी असमर्थ होते हैं, उस उम्र में बुजुर्गों को पानी में उतरकर आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है.