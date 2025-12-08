Advertisement
जबलपुर के स्कूलों में क्रिसमस छुट्टियां होंगी छोटी, मिलेगा सिर्फ इतने इन का अवकाश, जानें नया टाइमटेबल

Jabalpur News: जबलपुर के मिशनरी और सीबीएसई स्कूलों में इस बार क्रिसमस पर लंबी छुट्टी नहीं मिलेगी. नए नियमों के तहत छात्रों को केवल दो दिन का अवकाश दिया जाएगा.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 08, 2025, 08:03 AM IST
Christmas Holidays In Jabalpur: जबलपुर जिले के लगभग 70 सीबीएसई और मिशनरी स्कूलों के अवकाश शेड्यूल में इस बार बड़ा बदलाव किया गया है. छात्रों और अभिभावकों को झटका देते हुए इन स्कूलों में क्रिसमस पर्व पर मिलने वाली लंबी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है. अब छात्रों को क्रिसमस पर केवल दो दिन का अवकाश मिलेगा.

यह भी पढ़ें: MP में दिसंबर महीने में इतने दिन बंद रहेंगे स्कूल: जानें कब-कब पड़ेगी छुट्टियां, यहां जानें पूरी डिटेल

 

सिर्फ 2 दो दिन का मिलेगा अवकाश
दरअसल, इस बार जबलपुर में क्रिसमस के दौरान छात्रों को पहले की तरह लंबी छुट्टियों का लाभ नहीं मिलेगा. शहर के लगभग 70 CBSE और मिशनरी स्कूलों ने नया अवकाश शेड्यूल जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि क्रिसमस पर सिर्फ दो दिन का अवकाश दिया जाएगा. पिछले वर्षों में इन स्कूलों में 23 दिसंबर से लेकर नए साल की शुरुआत तक लंबे विंटर ब्रेक का चलन था, जिससे छात्रों को लगभग 10–12 दिनों की छुट्टी मिलती थी. लेकिन इस बार शिक्षा विभाग ने नियमों में सख्ती करते हुए सभी CBSE स्कूलों को राज्य सरकार के निर्धारित अवकाश कैलेंडर का पालन करने का निर्देश दिया है.

क्रिसमस और शीतकालीन अवकाश को अलग-अलग
इस नए फैसले से क्रिसमस अवकाश और शीतकालीन अवकाश को अलग-अलग कर दिया गया है. शीतकालीन अवकाश अब 31 दिसंबर से शुरू होकर 4 जनवरी तक रहेगा जिसके बाद सभी स्कूल 5 जनवरी से नियमित रूप से खुलेंगे. वहीं सरकारी स्कूलों में स्कूल शिक्षा विभाग के नियमानुसार 25 दिसंबर को केवल एक दिन का क्रिसमस अवकाश रहेगा जिसके बाद कक्षाएं नियमित चलेंगी. इस बदलाव से विद्यार्थियों और अभिभावकों की छुट्टियों की प्लानिंग प्रभावित हुई है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

