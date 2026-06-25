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Maihar News: मध्य प्रदेश के मैहर जिले से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां अमरपाटन पुलिस स्टेशन के इलाके में आने वाले करहि गांव में जमीन के एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. गांव के दो गुटों के बीच हुए इस झगड़े में लाठी-डंडों का इस्तेमाल हुआ और जमकर पत्थरबाजी भी हुई. इस खूनी टकराव में दोनों पक्षों के कुल 16 लोग जिनमें महिलाएं और युवतियां भी शामिल हैं गंभीर रूप से घायल हो गए.
गांव में तनाव का माहौल
पीड़ित पक्ष का आरोप है कि शराब के नशे में धुत करीब 10 लोगों ने उनके घर में घुसकर उन पर लाठी-डंडों से हमला किया और गालियां दीं. हमलावरों के इस समूह में पुरुष, महिलाएं और युवतियां भी शामिल थीं. इस हमले में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जांच शुरू कर दी है. जमीन के विवाद को लेकर हुई इस हिंसक झड़प के बाद गांव में तनाव का माहौल है.
एक दर्जन से ज्यादा अस्पताल में भर्ती
घटना की जानकारी मिलने पर डायल 112 की टीम और अमरपाटन पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, स्थिति को काबू में किया और सभी घायलों को तुरंत इलाज के लिए अमरपाटन सिविल अस्पताल पहुंचाया. घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने शुरुआती इलाज के बाद छह मरीजों को बेहतर इलाज के लिए सतना जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जबकि बाकी दस का इलाज अमरपाटन में चल रहा है.
दो पक्षों में जमकर चले लाठी-डंडे
पीड़ित पक्ष के चार घायल लोगों ने बताया कि हमलावरों के लगभग दस लोगों के समूह ने शराब पी रखा था. हमलावर अचानक घर में घुस आए, गालियां देने लगे और लाठियों व डंडों से जबरदस्त हमला कर दिया. पीड़ितों के बयानों और शिकायत के आधार पर अमरपाटन पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हमलावरों के खिलाफ जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.
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