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जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर चले लाठी-डंडे, घर में घुसकर की गुंडागर्दी, एक दर्जन से ज्यादा अस्पताल में भर्ती

Maihar News: मैहर जिले के अमरपाटन थाना क्षेत्र के करहि गांव में जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई. इसमें दोनों पक्षों के कुल 16 लोग घायल हो गए.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jun 25, 2026, 07:24 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 07:24 AM IST
जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर चले लाठी-डंडे, घर में घुसकर की गुंडागर्दी, एक दर्जन से ज्यादा अस्पताल में भर्ती
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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