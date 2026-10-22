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जबलपुर: दशहरा जुलूस में चाकूबाजी, 2 गुटों की झड़प में युवक जख्मी; बीच-बचाव करने पहुंचे SI भी घायल

मध्य प्रदेश के जबलपुर में दशहरा जुलूस के दौरान दो गुटों के बीच झड़प हो गई. घटना में एक युवक को चाकू लग गई, जबकि बीच-बचाव करने की कोशिश में एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर घायल हो गए.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 22, 2026, 06:11 PM IST|Updated: Oct 22, 2026, 06:11 PM IST
जबलपुर: दशहरा जुलूस में चाकूबाजी, 2 गुटों की झड़प में युवक जख्मी; बीच-बचाव करने पहुंचे SI भी घायल

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