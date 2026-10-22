जबलपुर: दशहरा जुलूस में चाकूबाजी, 2 गुटों की झड़प में युवक जख्मी; बीच-बचाव करने पहुंचे SI भी घायल

जुलूस के साथ मौजूद पुलिस टीम को झड़प की सूचना मिली और वे तुरंत मौके पर पहुंचे. सीएसपी आशीष जैन ने बताया कि सब-इंस्पेक्टर संजय गुर्जर और उनकी टीम त्रिपुरी चौक से दाईं ओर लगभग 50 फीट दूर घटनास्थल पर पहुंची और दोनों गुटों को अलग किया. बीच-बचाव के दौरान पुलिस ने संजीवनी नगर थाना क्षेत्र के शांति नगर निवासी अनुराग पांडे को चाकू के हमले में घायल देखा. स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश में सब-इंस्पेक्टर गुर्जर के चेहरे पर भी चोट आई. आशीष जैन ने कहा, 'सब-इंस्पेक्टर संजय गुर्जर को सुबह करीब 5 बजे दो गुटों के बीच लड़ाई की सूचना मिली. वे अपनी टीम के साथ जुलूस में मौजूद थे और तुरंत मौके पर पहुंच गए.'