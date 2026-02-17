Advertisement
CM केयर योजना: कैंसर और हार्ट मरीजों के लिए बनेंगे सुपर-स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, 2,000 करोड़ रुपये खर्च करने की तैयारी

MP CM Cares Scheme: मध्य प्रदेश सरकार गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए "CM केयर योजना" शुरू करने जा रही है. हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा बनाई गई इस योजना पर अगले पांच सालों में ₹2,000 करोड़ खर्च करने की तैयारी की जा रही है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Feb 17, 2026, 11:31 AM IST
CM Cares Scheme yojana: मध्य प्रदेश में हेल्थकेयर सेवाओं को मज़बूत करने के मकसद से सरकार 'सीएम केयर' योजना के तौर पर एक बड़ी पहल शुरू कर रही है. इस प्लान का प्रस्ताव बुधवार को कैबिनेट मीटिंग में रखा जाएगा. सरकार की स्ट्रैटेजी अगले पांच सालों में मेडिकल एजुकेशन और हेल्थकेयर सुविधाओं को मॉडर्न बनाने के लिए ₹2,000 करोड़ इन्वेस्ट करने की है, ताकि आर्थिक रूप से पिछड़े लोग भी कैंसर और दिल की बीमारी जैसी गंभीर बीमारियों के लिए अच्छी क्वालिटी का इलाज पा सकें.

जबलपुर मेडिकल कॉलेज को फायदा
इस योजना का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जबलपुर मेडिकल कॉलेज को होगा, जहां स्टेट कैंसर इंस्टिट्यूट की कैपेसिटी 200 से बढ़ाकर 600 बेड की जाएगी. यह इंस्टिट्यूट राज्य का सबसे बड़ा सरकारी कैंसर सेंटर बन जाएगा. इसके अलावा मुश्किल हार्ट सर्जरी के लिए एक खास स्टेट कार्डियोलॉजी सेंटर बनाया जाएगा.

यहां बनाए जाएंगे ऑन्कोलॉजी और कार्डियोलॉजी के नए डिपार्टमेंट 
राज्य के छह बड़े मेडिकल कॉलेजों (भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और सागर) में ऑन्कोलॉजी (कैंसर) और कार्डियोलॉजी (दिल की बीमारी) के नए डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे. शुरुआत में हर डिपार्टमेंट में 100 बेड की सुविधा होगी, जिसे भविष्य में नेफ्रोलॉजी (किडनी डिपार्टमेंट) को जोड़कर बढ़ाया जाएगा. इस योजना का एक और ज़रूरी हिस्सा ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सुविधाओं का डेवलपमेंट है, ताकि मरीज़ों को ट्रांसप्लांट के लिए दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों में न जाना पड़े.

यह भी पढ़ें: Gold-Silver Rate Today: रातों-रात अचानक सस्ते हो गए सोना-चांदी, इतने गिरे दाम, जानें लेटेस्ट रेट

 

2,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे
बता दें कि इससे मिडिल क्लास को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि पैसे की कमी से अक्सर सही इलाज में रुकावट आती है. CM केयर स्कीम का खाका फ़ाइनल हो गया है. हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट बुधवार को कैबिनेट मीटिंग में यह प्लान पेश कर रहा है. सरकार के शुरुआती प्लान के मुताबिक अगले पांच सालों में लगभग ₹2,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "भोपाल" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

 

