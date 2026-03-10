Advertisement
नहीं खर्च करने होंगे 4000 रुपये, मुफ्त में लगेगा टीका; CM मोहन यादव बोले- बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाएगी HPV वैक्सीन

CM Mohan Yadav: मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 'फिट इंडिया वुमन्स वीक 2026' के अंतर्गत जबलपुर में 'सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध राष्ट्रीय HPV टीकाकरण अभियान' कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने कहा कि एमपी में बड़े पैमाने पर एचवीपी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है और 14 वर्ष से अधिक आयु की बेटियों को 4 हजार रुपये मूल्य का यह टीका नि:शुल्क लगाया जा रहा है.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Mar 10, 2026, 10:25 AM IST
National HPV Vaccination Campaign: मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 'फिट इंडिया वुमन्स वीक 2026' के अंतर्गत सोमवार जबलपुर में 'सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध राष्ट्रीय HPV टीकाकरण अभियान' कार्यक्रम में सहभागिता की. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बालिकाओं को टीकाकरण के सर्टिफिकेट प्रदान किए और साथ ही क्षेत्र के विकास के लिए 37 करोड़ रुपये से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन भी किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में माताओं-बहनों के स्वास्थ्य की चिंता करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए टीकाकरण जरूरी...

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा सर्वाइकल कैंसर बेटियों की जिंदगी में सबसे कठिन समय होता है. मध्यप्रदेश में बड़े पैमाने पर एचवीपी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है. इसमें 14 वर्ष से अधिक आयु की बेटियों को 4 हजार रुपये मूल्य का यह टीका नि:शुल्क लगाया जा रहा है. वैक्सीन का एक टीका गर्भाशय एवं ग्रीवा कैंसर के प्रति भविष्य में बेटियों को जीवनभर की सुरक्षा की गारंटी देगा और उन्हें गंभीर रोग से बचाएगा. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आहवान किया कि बहनें और बेटियां सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए टीकाकरण का लाभ लेकर टीका अवश्य लगवा लें. सीएम डॉ. यादव ने टीका लगवा चुकी बेटियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए.

लाड़ली बहनों से लाड़ली लक्ष्मी तक...

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार लाड़ली बहनों से लेकर लाड़ली लक्ष्मी बेटियों तक निरंतरजनकल्याणकारी कार्यों को आगे बढ़ा रही है. लाड़ली बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार योजना की राशि को निरंतर बढ़ा रही है. प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख से अधिक लाड़ली बहनों को अब 1500 रुपये की राशि हर माह उनके बैंक खातों में अंतरित की जा रही है.

उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार ने बहनों को रोजगारपरक उद्योगों में काम करने पर 5 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि अलग से देने का निर्णय लिया है. प्रदेश में लैंगिग असमानता को खत्म करने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य हो रहे हैं. स्थानीय निकायों के चुनाव में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है. लोकसभा और विधानसभा में भी महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा. बेटियां सेना से लेकर हर क्षेत्र में आगे बढ़कर बेहतर भविष्य का निर्माण कर रही हैं.

Mohan Yadav

mp live news
