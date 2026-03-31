वाराणसी में MP-UP का संगम: CM मोहन यादव सहयोग सम्मेलन में होंगे शामिल, तैयार होगा नया रोडमैप

MP News: मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव आज 31 मार्च को वाराणसी के दौरे पर हैं, जहां वे 'MP-UP सहयोग सम्मेलन' में शामिल होंगे. इस दौरे का मुख्य उद्देश्य दोनों राज्यों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक साझेदारी को मजबूत करना है.
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Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आज (मंगलवार 31 मार्च 2026) वाराणसी दौरा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है. इस दौरे का मुख्य केंद्र 'MP-UP सहयोग सम्मेलन' है, जिसके माध्यम से दोनों राज्यों के बीच आर्थिक और औद्योगिक निवेश के लिए एक नया रोडमैप तैयार किया जाएगा. मुख्यमंत्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण करेंगे और वहां की भीड़ प्रबंधन तथा बुनियादी ढांचे का अध्ययन करेंगे.
कार्यक्रम का पूरा शेड्यूल देखें
मुख्यमंत्री मोहन यादव का कार्यक्रम सुबह 10:00 बजे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के दौरे के साथ शुरू होगा. इस दौरान वे वहां अपनाए गए बुनियादी ढांचे और भीड़ प्रबंधन की तकनीकों का बारीकी से अध्ययन करेंगे, जिसका उद्देश्य मध्य प्रदेश भर के धार्मिक स्थलों पर भी इसी तरह के उपाय लागू करना है. दोपहर में वे वाराणसी कैंटोनमेंट में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच औद्योगिक निवेश और 'एक ज़िला एक उत्पाद' (ODOP) पहल से संबंधित समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे. इस कार्यक्रम के दौरान चंदेरी, महेश्वर और बनारस के कारीगरों के बीच एक ऐतिहासिक संयुक्त ब्रांडिंग समझौता भी किया जाएगा, जिससे उनकी हस्तकलाओं को वैश्विक स्तर पर पहचान मिल सकेगी.
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CM मोहन यादव सहयोग सम्मेलन में होंगे शामिल
इस दौरे के दौरान CM मोहन MP-UP सहयोग सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. इसके अलावा पर्यटन क्षेत्र में एक बड़ी घोषणा की उम्मीद है, जिसमें उज्जैन के महाकाल, वाराणसी के काशी विश्वनाथ और चित्रकूट जो भगवान राम की कर्मभूमि है को जोड़ने वाले एक 'नए पर्यटन सर्किट' के विकास की बात शामिल होगी. शाम को CM वाराणसी के BLW मैदान में होने वाले आगामी 'विक्रमोत्सव' के भव्य नाट्य प्रस्तुति की तैयारियों का जायजा लेंगे और उद्योगपतियों के साथ निवेश को लेकर चर्चा करेंगे. यह यात्रा सांस्कृतिक एकता और आर्थिक विकास, दोनों का एक बेहतरीन उदाहरण साबित होने वाली है.
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