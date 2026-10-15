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दायित्व को मात्र जॉब न समझें... CM फेलोज से बोले मुख्यमंत्री मोहन यादव, विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन और नवाचारी कार्यों से संपूर्ण विश्व प्रभावित है. हम सब के लिए यह गर्व का विषय है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है और हम विश्व को नेतृत्व प्रदान करने में सक्षम हैं.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 15, 2026, 11:40 AM IST|Updated: Oct 15, 2026, 11:40 AM IST
दायित्व को मात्र जॉब न समझें... CM फेलोज से बोले मुख्यमंत्री मोहन यादव, विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर

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