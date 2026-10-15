/दायित्व को मात्र जॉब न समझें... CM फेलोज से बोले मुख्यमंत्री मोहन यादव, विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारी सरकार ने प्रत्येक वर्ष के लिए अलग-अलग लक्ष्य तय किया है. वर्ष 2025 को रोजगार और निवेश, वर्ष 2026 को किसान कल्याण और अब वर्ष 2027 को राज्य सरकार युवा वर्ष के रूप में मनाने जा रही हैं. इस वर्ष में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी. युवाओं के लिए सालभर गतिविधियां संचालित की जाएगी. हमारे युवा प्रभावी नेतृत्व प्रदान करें वे अपने दायित्व को मात्र जॉब के रूप में न लें, बल्कि प्रदेश की बेहतरी और जनकल्याणकारी कार्यों का लाभ आमजन तक पहुंचाने के लिए काम करें. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का संबंध मध्यप्रदेश से भी है. एक राजनेता का जीवन कैसा होना चाहिए, यह पूर्व प्रधानमंत्री अटल के व्यक्तित्व के विविध पक्षों से बड़ी सरलता से समझा जा सकता है. उन्होंने राजनीति, साहित्य, संस्कृति और विपक्ष में बड़ी सहजता से प्रेरणादायी कार्य किए. पूर्व प्रधानमंत्री अटल हर परिस्थिति में अपने दायित्वों का निर्वहन करने से पीछे नहीं हटे. वे सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखने के लिए सदैव अटल रहे. सशक्त लोकतंत्र के लिए उनके विचार, वर्तमान में भी प्रासंगिक और प्रेरक हैं.