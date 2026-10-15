/दायित्व को मात्र जॉब न समझें... CM फेलोज से बोले मुख्यमंत्री मोहन यादव, विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर

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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य में विकास गतिविधियों और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के सुचारू क्रियान्वयन व प्रभावी मूल्यांकन को लेकर युवाओं से बड़ा आह्वान किया है. भोपाल स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में 'मुख्यमंत्री यंग प्रोफेशनल्स फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम' (CM Fellows) के पांच दिवसीय प्रशिक्षण सत्र का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने चयनित 55 सीएम फेलोज को संबोधित किया. उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि वे अपने पद और दायित्वों को केवल एक 'जॉब' की तरह न देखें, बल्कि प्रदेश की बेहतरी और सरकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के संकल्प के साथ काम करें.
संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए एक बड़ी घोषणा भी की. उन्होंने बताया कि सरकार ने हर साल के लिए विशिष्ट लक्ष्य तय किए हैं—जहां वर्ष 2025 को 'रोजगार और निवेश' तथा 2026 को 'किसान कल्याण' का वर्ष घोषित किया गया है, वहीं वर्ष 2027 को मध्य प्रदेश सरकार 'युवा वर्ष' के रूप में मनाने जा रही है. प्रदेश के सभी 55 जिलों से चयनित ये युवा प्रोफेशनल्स केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का जमीनी स्तर पर निष्पक्ष मूल्यांकन करेंगे, जिससे क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक कमियों को समय रहते दूर किया जा सके. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने युवाओं को शांत चित्त रहकर समय प्रबंधन करने, जनसामान्य से सहज संवाद बनाए रखने और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन के मॉडलों से प्रेरणा लेने की सीख दी.
वर्ष 2027 में महत्वपूर्ण होगी युवाओं की भूमिका
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारी सरकार ने प्रत्येक वर्ष के लिए अलग-अलग लक्ष्य तय किया है. वर्ष 2025 को रोजगार और निवेश, वर्ष 2026 को किसान कल्याण और अब वर्ष 2027 को राज्य सरकार युवा वर्ष के रूप में मनाने जा रही हैं. इस वर्ष में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी. युवाओं के लिए सालभर गतिविधियां संचालित की जाएगी. हमारे युवा प्रभावी नेतृत्व प्रदान करें वे अपने दायित्व को मात्र जॉब के रूप में न लें, बल्कि प्रदेश की बेहतरी और जनकल्याणकारी कार्यों का लाभ आमजन तक पहुंचाने के लिए काम करें. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का संबंध मध्यप्रदेश से भी है. एक राजनेता का जीवन कैसा होना चाहिए, यह पूर्व प्रधानमंत्री अटल के व्यक्तित्व के विविध पक्षों से बड़ी सरलता से समझा जा सकता है. उन्होंने राजनीति, साहित्य, संस्कृति और विपक्ष में बड़ी सहजता से प्रेरणादायी कार्य किए. पूर्व प्रधानमंत्री अटल हर परिस्थिति में अपने दायित्वों का निर्वहन करने से पीछे नहीं हटे. वे सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखने के लिए सदैव अटल रहे. सशक्त लोकतंत्र के लिए उनके विचार, वर्तमान में भी प्रासंगिक और प्रेरक हैं.
स्वयं पर विश्वास, स्वभाव में विनम्रता और बेहतर संवाद शैली है सफलता का आधार
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के वक्तव्य 'यही समय है-सही समय है' से प्रेरणा लेते हुए हम अपने कार्यों द्वारा समाज और देश के प्रति अपनी भूमिका सार्थक करें. प्रधानमंत्री मोदी ने लोकतंत्र की मजबूती के लिए सुशासन स्थापित कर उत्कृष्ट कार्य किए हैं. उनकी प्रशासनिक कार्य कुशलता की प्रसंशा पूरी दुनिया में हो रही है. पहले हम पश्चिमी देशों से अपनी तुलना करते थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर भारत ने अनेक चुनौतियों का समाप्त करते हुए नए कीर्तिमान गढ़े हैं. अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र में इसरो की उपलब्धियां इसका उत्कृष्ट उदाहरण है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि युवा साथी देश को आगे बढ़ाने की भावना के साथ जमीनी स्तर पर अपने दायित्वों को निभाएं. उन्होंने कहा कि यंग प्रोफेशनल्स जिला स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर काम करें. युवा, अपने उत्तरदायित्वों को समझें, स्वयं पर विश्वास करें और अपने स्वभाव में विनम्रता और बेहतर संवाद के साथ कार्य करें.
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किया यंग प्रोफेशनल्स से संवाद
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस अवसर पर यंग प्रोफेशनल से संवाद भी किया. भोपाल की सुश्री प्राची गौर ने पूछा कि मैदानी स्तर पर आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए. इस पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें . शांत चित्त और तनाव रहित रहते हुए जन सामान्य से सहज संवाद में रहे. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने युवाओं को नवाचार के लिए तत्पर रहने और परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढालने की क्षमता विकसित करने तथा किताबी ज्ञान के साथ-साथ अनुभव को भी महत्व देने की सलाह दी.