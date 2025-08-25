OMG! MP में नवविवाहित जोड़ों को मिल रहा 49 हजार का चेक! सरकार दे रही पैसे

CM Kanyadan Vivah Yojana: मध्य प्रदेश सरकार विवाहित जोड़ो को 49 हजार रुपए का चेक बांट रही है. कई लोगों को ये बात मजाक लगेगी लेकिन ये बात झूठ नहीं सच है. एमपी सरकार की ओर से अलग-अलग स्थानों पर कैंप लगाकर शादीशुदा जोड़ों को 49 हजार रुपए का चेक बांटा जा रहा है. और तो और चेक बांटने की प्रक्रिया 30 अगस्त तक जारी रहेगी.

क्या है पूरा मामला

पूरा मामला धार जिले से जुड़ा हुआ है. यहां जिले के कई स्थानों पर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत नवविवाहित जोड़ों को हजारों का चेक दिया जा रहा है. मामला जांच करने पर पता चला कि 30 अप्रेल को धार के उमरबन में जिला प्रशासन ने सामूहिक विवाह का आयोजन किया था. आयोजन में दो हजार जोड़े शामिल हुए थे. सभी की योजना के अंतर्गत शादी कराई गई. शादी के 4 महीने बाद योजना से जुड़ी राशि बांटी जा रही है.

बजट नहीं होने से हुई दिक्कत

शासन के पास बजट नहीं होने की वजह से सामूहिक विवाह के तहत मिलने वाले 49 हजार रुपए बकाय रह गए. अब सरकार द्वारा बजट आवंटित करने पर शासन सभी हितग्रहियों को 49 हजार रुपए का चेक दे रही है. कैंप लगाने की प्रक्रिया आज से शुरू की गई जो जिले में 30 अगस्त तक जारी रहेगी. मनावर और धरमपुरी से इस प्रक्रिया की शुरूआत की गई. कल गंधवानी और कुक्षी में चेक बांटा जाएगा 29 अगस्त को बदनावर और 30 अगस्त को सरदारपुर में लाभार्थियों के चेक बांटने का कार्यक्रम चलेगा.

अब इंतजार हुई खत्म

राज्य में आर्थिक रुप से कमजोर बेटियों के लिए चलाई जा रही सीएम कन्यादान योजना के तहत बेटियों को 49 हजार रुपए दिए जाते है. सामूहिक विवाह के दौरान चेक न मिल पाने से कई दंपत्ति परेशान थे. बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे. वहीं अब एकमुश्त 49 हजार मिल जाने से कई दंपत्ति की जिंदगियां फिर से रौशन हो पाएगी.

सोर्स: patrika