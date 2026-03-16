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क्या है 'राहवीर योजना'? गोल्डन ऑवर में इन लोगों को मिलेगा ₹25,000 इनाम, एमपी में सीएम का ऐलान

MP Raahveer Yojana: मध्य प्रदेश में राहवीर योजना के तहत सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को गोल्डन ऑवर के भीतर अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 25 हजार रुपये इनाम दिया जाएगा. साथ ही घायल का डेढ़ लाख रुपये तक मुफ्त इलाज और जरूरत पड़ने पर एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी दी जाएगी.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Mar 16, 2026, 11:28 PM IST
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MP Govt Road Safety Scheme
MP Govt Road Safety Scheme

MP Govt Road Safety Scheme: मध्यप्रदेश सरकार ने सड़क हादसों में घायलों की मदद करने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए राहवीर योजना शुरू की है. इस योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल को गोल्डन ऑवर के अंदर अस्पताल पहुंचाता है, तो उसे सरकार की ओर से 25 हजार रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. सरकार का मकसद है कि लोग पुलिस या कानूनी झंझट के डर से घायलों को सड़क पर छोड़कर न जाएं, बल्कि मानवता दिखाते हुए तुरंत अस्पताल पहुंचाने में मदद करें.

इस योजना को लेकर सीएम मोहन यादव ने कहा कि पहले लोग दुर्घटना में घायल को देखकर भी डर जाते थे, क्योंकि उन्हें पुलिस पूछताछ का डर रहता था. अब ऐसी चिंता करने की जरूरत नहीं है. सरकार ने साफ किया है कि घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को न केवल सम्मान दिया जाएगा, बल्कि इनाम भी मिलेगा. इसके अलावा, घायल का इलाज भी सरकार की ओर से कराया जाएगा, ताकि समय पर उपचार मिलने से उसकी जान बचाई जा सके.

जान बचाना प्राथमिकता
सीएम ने आगे कहा कि सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने के बाद उसका इलाज डेढ़ लाख रुपये तक मुफ्त कराया जाएगा. यह सुविधा निजी अस्पतालों में भी लागू रहेगी. सरकार का मानना है कि हर घायल किसी न किसी परिवार का सदस्य होता है, इसलिए उसकी जान बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है. इसी सोच के साथ सरकार ने लोगों को आगे आने और घायलों की मदद करने के लिए प्रोत्साहित करने का फैसला लिया है.

कब मिली थी मंजूरी ?
जरूरत पड़ने पर गंभीर मरीज को दूसरे शहर भी भेजा जा सकेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर बुहानपुर, नेपानगर जैसे इलाकों से मरीज को इंदौर, भोपाल या दूसरे बड़े शहरों में ले जाना पड़े, तो सरकार एयर एम्बुलेंस या हेलीकॉप्टर की मदद से भी उसे पहुंचाने की व्यवस्था करेगी. आपको बता दें कि इस योजना को 20 मई 2025 को इंदौर के ऐतिहासिक राजवाड़ा पैलेस में हुई मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई थी.

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