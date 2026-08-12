/MP में रोजगार और उद्योग को रफ्तार देने की तैयारी, अहमदाबाद में CM मोहन का निवेश सम्मेलन, उद्योगपतियों से करेंगे चर्चा

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मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार के नए मौकों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 12 अगस्त को (गुजरात) अहमदाबाद का दौरा करेंगे. अहमदाबाद के होटल ताज स्काईलाइन में होने वाले मेगा इन्वेस्टर्स समिट के दौरान मुख्यमंत्री देश और गुजरात के प्रमुख औद्योगिक घरानों के प्रतिनिधियों के साथ आमने-सामने बातचीत करेंगे. रोड शो और प्रेजेंटेशन के जरिए, निवेशकों के सामने मध्य प्रदेश की बेहतरीन औद्योगिक नीतियों, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा की उपलब्धता और टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग व इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अहम सेक्टर में मौजूद अपार संभावनाओं को पेश किया जाएगा.
अहमदाबाद में CM मोहन यादव का निवेश सम्मेलन
अहमदाबाद कार्यक्रम में स्पेसटेक विजन फोरम-एमपी का भी आयोजन होगा, जिसमें स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर की 25 से ज्यादा प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स, निवेशक और तकनीकी विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे. इस फोरम के दौरान राज्य सरकार की स्पेसटेक पॉलिसी-2026 का विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया जाएगा, ताकि स्पेस टेक्नोलॉजी, रिसर्च और इनोवेशन में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा सके. इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गुजरात के प्रमुख उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2027 के लिए आमंत्रित करेंगे. यह रणनीतिक पहल दोनों राज्यों के बीच औद्योगिक सहयोग को मजबूत करेगी और मध्य प्रदेश को एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनाने में मदद करेगी.
प्रतिनिधियों के साथ वन-टू-वन बैठक
ताज स्काईलाइन में आयोजित निवेश संवाद के दौरान मुख्यमंत्री उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ वन-टू-वन बैठक भी करेंगे. इस दौरान निवेशकों के सामने मध्य प्रदेश की औद्योगिक क्षमता, निवेश के अवसरों और राज्य में व्यापार के लिए उपलब्ध सुविधाओं को रखा जाएगा. रोड शो के माध्यम से निवेशकों को राज्य की संभावनाओं और निवेश क्षमता के बारे में भी जानकारी दी जाएगी. सरकार को उम्मीद है कि इस संवाद से राज्य में नया औद्योगिक निवेश आएगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलेगी. कुल मिलाकर निवेश, उद्योग, रोजगार और स्पेस-टेक क्षेत्रों में मध्य प्रदेश की क्षमता को राष्ट्रीय स्तर पर उजागर करने के लिहाज से मुख्यमंत्री का गुजरात दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
इस सिलसिले में मुख्यमंत्री मोहन यादव शाम 6:30 बजे अहमदाबाद से गांधीनगर के लिए रवाना होंगे और गांधीनगर में मंत्रियों के आवास पर पहुंचेंगे. इसके बाद वे शाम 7:45 बजे गांधीनगर से अहमदाबाद एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे. वे रात 8:10 बजे अहमदाबाद से भोपाल के लिए रवाना होंगे और रात 9:15 बजे भोपाल स्थित अपने आवास पर पहुंचेंगे.
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