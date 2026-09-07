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'MP में करें निवेश, सरकार देगी पूरा सहयोग...', दुबई में CM मोहन यादव का निवेशकों को न्योता, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में गिनाई राज्य की खूबियां

दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दुबई में आयोजित एआईएम कांग्रेस-2026 में वैश्विक निवेशकों को मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया. इस मौके पर सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश भारत के विशाल घरेलू बाजार के केंद्र में स्थित है और मजबूत कनेक्टिविटी, विकसित औद्योगिक आधार और निवेश अनुकूल नीतियों के कारण तेजी से देश के प्रमुख औद्योगिक राज्यों में अपनी पहचान बना रहा है.

Written ByZee News DeskEdited ByPooja
Published: Sep 07, 2026, 06:31 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 06:31 PM IST
'MP में करें निवेश, सरकार देगी पूरा सहयोग...', दुबई में CM मोहन यादव का निवेशकों को न्योता, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में गिनाई राज्य की खूबियां

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