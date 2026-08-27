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सेना को मजबूत करने में MP निभाएगा बड़ा रोल, CM मोहन यादव-राजनाथ सिंह ने किया रक्षा के नए प्रोजेक्ट का शुभारंभ

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि रक्षा के मामले में जबलपुर की अलग पहचान है. रक्षाबंधन उत्सव से एक दिन पहले संस्कारधानी से बॉर्डर की रक्षा के लिए नए प्रकल्प की शुरुआत हो रही है.

Written ByZee News Desk
Published: Aug 27, 2026, 05:05 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 05:05 PM IST
सेना को मजबूत करने में MP निभाएगा बड़ा रोल, CM मोहन यादव-राजनाथ सिंह ने किया रक्षा के नए प्रोजेक्ट का शुभारंभ

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