/सेना को मजबूत करने में MP निभाएगा बड़ा रोल, CM मोहन यादव-राजनाथ सिंह ने किया रक्षा के नए प्रोजेक्ट का शुभारंभ

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समय बदल रहा है. हमारे रक्षा मंत्री सिंह का संकल्प वज्र के समान कठोर है. रक्षा मंत्री सिंह के मार्गदर्शन से पिछली बार मध्यप्रदेश को भोपाल के पास बीईएमएल कारखाने की सौगात मिली. प्रदेश में वंदेभारत सहित कई ट्रेनों के कोच तैयार किए जाएंगे. राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार औद्योगीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है. शिक्षा, रोजगार, निवेश सहित हर क्षेत्र में राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज प्रदेश का विदेशी निर्यात 76 हजार करोड़ से अधिक हो चुका है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश की गंगा बह रही है, जो हमारे लिए आर्थिक समृद्धि के द्वार खोलेगी. कल ही मालनपुर में लगभग 400 करोड़ रुपए लागत के गोदरेज समूह के कारखाने का लोकार्पण किया गया है. यह प्रदेश की आर्थिक समृद्धि की दिशा में बड़ी छलांग है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश उन बड़े राज्यों में से एक है, जिसने समान नागरिक संहिता कानून लागू करने के लिए विधानसभा में विधेयक पास किया है. यूसीसी से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोगों को समान अवसर और अधिकार मिलेंगे.