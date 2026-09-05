जन्माष्टमी पर CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान, जेल में बंद कैदियों की सजा होगी एक महीने कम

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भोपाल सेंट्रल जेल में इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बहुत धूमधाम और अनोखे तरीके से मनाया गया. जेल परिसर में "नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की" जैसे भक्ति गीतों की गूंज से माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया. इस खास मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव खुद सेंट्रल जेल पहुंचे. उन्होंने भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की और पालना झुलाई. इस दौरान मुख्यमंत्री ने जेल में बंद कैदियों के लिए बड़ा ऐलान भी किया.
जेल में बंद कैदियों की सजा होगी एक महीने कम
जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य के सभी कैदियों की सजा में एक महीने की विशेष छूट देने का ऐलान किया, जिससे उनमें से कई कैदी तय समय से एक महीने पहले ही अपने परिवारों से मिल सकेंगे. इसके अलावा, उन्होंने निर्देश दिया कि सरकार उन गरीब कैदियों का जुर्माना भरेगी जो इसे भरने में असमर्थ हैं और जिन्हें जरूरत है, उन्हें कानूनी सलाह भी उपलब्ध कराएगी.
सीएम मोहन यादव ने एक्स पर दी जानकारी
इस बारे में जानकारी देते हुए सीएम मोहन यादव ने एक्स पर लिखा कि, 'आज केंद्रीय जेल, भोपाल में आयोजित जन्माष्टमी महोत्सव में जेल विभाग के 6 अधिकारियों-कर्मचारियों को विभिन्न साहसिक कार्यों के लिए पुरस्कृत किया. इस अवसर पर बंदियों को पात्रतानुसार सजा में एक माह की छूट देने की घोषणा भी की. नए पदों के निर्माण और पदोन्नतियों से जेल विभाग के कार्य सुचारू रूप से संचालित होंगे. प्रदेश में खुली जेलों की संख्या बढ़ाई जाएगी. महिलाओं के लिए भी जल्द से जल्द खुली जेल की व्यवस्था की जाएगी. केंद्रीय जेल में मानसिक स्वास्थ्य केंद्र भी शीघ्र प्रारंभ होगा.'
आज केंद्रीय जेल, भोपाल में आयोजित जन्माष्टमी महोत्सव में जेल विभाग के 6 अधिकारियों-कर्मचारियों को विभिन्न साहसिक कार्यों के लिए पुरस्कृत किया। इस अवसर पर बंदियों को पात्रतानुसार सजा में एक माह की छूट देने की घोषणा भी की।
नए पदों के निर्माण और पदोन्नतियों से जेल विभाग के कार्य… pic.twitter.com/sJJtSrNtm1
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) September 4, 2026
धूमधाम से मनाया गई जन्माष्टमी
बता दें कि राजधानी भोपाल में जन्माष्टमी का त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाया गया. आधी रात होते ही भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म और उनके प्रकट होने का उत्सव खुशी-खुशी मनाया. उत्सव के माहौल में हर कोई कृष्ण की भक्ति में झूमता और नाचता हुआ दिखाई दिया. वहीं इंदौर के 24 अवतार मंदिर में फूलों का एक शानदार मंडप (फूल बंगला) और भगवान श्री कृष्ण के लिए खूबसूरती से सजाया गया पालना तैयार किया गया था, जहां छोटे बच्चे भी कृष्ण और राधा के रूप में सजे-धजे नजर आए.
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