AI इस्तेमाल में देश का 5वां राज्य बना MP, प्रदेश में अब शिक्षा और इंडस्ट्री तक होगा विस्तार

MP AI Mission: मध्य प्रदेश अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाने की तैयारी में है. राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के कॉलेजों में एआई की पढ़ाई, इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन और रोजगार से जुड़ा नया सिस्टम तैयार किया जाएगा. इसको लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का कहना है कि प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और पर्याप्त लैंड बैंक एआई निवेश के लिए मजबूत आधार बनते हैं.



वहीं नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट-2026 के समापन सत्र में मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में एआई आधारित बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करने के प्रयास चल रहे हैं. इसके लिए देश-विदेश की बड़ी कंपनियों और निवेशकों को न्योता दिया गया है. सरकार चाहती है कि डेटा, तकनीक और टैलेंट तीनों एक ही जगह विकसित हों, ताकि स्थानीय युवाओं को यहीं अवसर मिलें.

AI इस्तेमाल में 5वां राज्य

मुख्यमंत्री मोहन यादव का कहना है कि प्रदेश एआई के इस्तेमाल में देश का पांचवां अग्रणी राज्य बन चुका है, जहां मेडिकल क्षेत्र में बीमारियों की पहचान और इलाज में एआई की मदद ली जा रही है. सरकार अब इस सफलता को शिक्षा, स्टार्टअप और इंडस्ट्री तक ले जाना चाहती है. इसके लिए पूरे राज्य में एक मजबूत एआई इकोसिस्टम खड़ा किया जाएगा, ताकि पढ़ाई से निकलकर हुनर सीधे रोजगार और उद्यमिता से जुड़ सके.

इकोसिस्टम के 5 स्तंभ

पहला- कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें जीपीयू और डेटा सेंटर शामिल होंगे.

दूसरा- टैलेंट डेवलपमेंट, जहां कॉलेजों में एआई एजुकेशन के साथ इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन मिलेगा.

तीसरा- स्टार्टअप सपोर्ट, जिसमें फंडिंग, मेंटरशिप और इन्क्यूबेशन की सुविधा होगी.

चौथा- इंडस्ट्री में एआई अपनाने के लिए प्रोत्साहन.

पांचवां- रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा.

कई कंपनियों संग बैठक

मिली जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने समिट के दौरान वैश्विक कंपनियों के साथ अलग-अलग बैठकें कीं. Genspark AI और Sarvam AI के प्रतिनिधियों से पायलट प्रोग्राम और सॉवरेन एआई मॉडल पर चर्चा हुई. वहीं Google Play के साथ इंदौर-भोपाल में गेमिंग स्टार्टअप्स, एआई स्किलिंग और एक्सेलरेटर इवेंट पर विचार किया गया.

