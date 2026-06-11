सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में आरोग्य मंदिर सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं. आयुष्मान योजना के क्रियान्वयन में भी मध्य प्रदेश अग्रसर है. नदी जोड़ो परियोजनाओं के क्रियान्वयन की तैयारी की गई है. पीएमश्री महाविद्यालयों के माध्यम से युवाओं को अनेक संकायों और विषयों के अध्ययन से जोड़ा गया है. कौशल विकास और औद्योगिकीकरण के प्रयास तेज हुए हैं. उन्होंने कहा कि देश में सबसे पहले पीएम मित्र पार्क की धार जिले में स्थापना हुई है, यहां शीघ्र ही इकाइयों द्वारा रिकार्ड समय में कार्य प्रारंभ हो रहा है. उन्होंने बताया कि भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के वेस्ट को निष्पादित करने के साथ ही प्रदेश में जनकल्याण की दृष्टि से अनेक नए कार्य प्रारंभ करने पर ध्यान दिया जा रहा है.