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नीति आयोग की बैठक में CM मोहन यादव ने PM मोदी के सामने रखा MP का 'रिपोर्ट कार्ड', बताया कैसे हर क्षेत्र में विकास कर रहा मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 11 जून को नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक में सम्मिलित हुए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश में सभी वर्गों के विकास के लिए किए जा रहे विशेष प्रयत्नों से अवगत करवाया.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 11, 2026, 10:00 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 10:00 PM IST
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