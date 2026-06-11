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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक में 'विकसित भारत@2047' संकल्प को देश के हर राज्य, जिले, ब्लॉक और गांव का सामूहिक संकल्प बनाने पर जोर दिया गया. इस संकल्प को पूरा करने में मध्य प्रदेश किस तरह अपनी मजबूत भागीदारी निभा रहा है, इसकी पूरी तस्वीर नीति आयोग की बैठक देखने को मिली. बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पीएम मोदी के सामने राज्य के चौतरफा विकास का 'रिपोर्ट कार्ड' पेश किया. सीएम मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि प्रदेश अब सिर्फ वादों तक सीमित नहीं है, बल्कि सुशासन, कृषि, रोजगार और नक्सलवाद के खात्मे जैसे हर मोर्चे पर तेजी से दौड़ लगा रहा है.
बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में सभी वर्गों के विकास के लिए किए जा रहे विशेष प्रयत्नों से अवगत करवाया. उन्होंने कहा कि काउंसिल की बैठक में 'विकसित भारत @2047' के संकल्प को साकार करने के लिए केंद्र और राज्यों की साझी भागीदारी, समन्वित प्रयासों तथा विकास के विभिन्न आयामों पर व्यापक और सार्थक चर्चा हुई.
कैसे हर क्षेत्र में विकास कर रहा मध्य प्रदेश?
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश भी विकसित भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हुए सुशासन, समावेशी विकास, नवाचार और जनकल्याण के संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है. केंद्र सरकार द्वारा तय की गई समय-सीमा से पहले मध्य प्रदेश को नक्सलवाद खत्म करने में सफलता मिली है. प्रदेश के जो क्षेत्र नक्सलवाद से प्रभावित थे, वहां विकास की गति तेज की जाएगी. युवाओं के विकास पर विशेष रूप से जोर रहेगा. उन्होंने कहा कि इसके साथ ही प्रदेश में बहनों और बेटियों की उन्नति, कृषक कल्याण, नए मेडीकल कॉलेजों के माध्यम से उपचार कार्य को गुणवत्तापूर्ण बनाते हुए बेहतर कार्य हो रहा है.
सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में आरोग्य मंदिर सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं. आयुष्मान योजना के क्रियान्वयन में भी मध्य प्रदेश अग्रसर है. नदी जोड़ो परियोजनाओं के क्रियान्वयन की तैयारी की गई है. पीएमश्री महाविद्यालयों के माध्यम से युवाओं को अनेक संकायों और विषयों के अध्ययन से जोड़ा गया है. कौशल विकास और औद्योगिकीकरण के प्रयास तेज हुए हैं. उन्होंने कहा कि देश में सबसे पहले पीएम मित्र पार्क की धार जिले में स्थापना हुई है, यहां शीघ्र ही इकाइयों द्वारा रिकार्ड समय में कार्य प्रारंभ हो रहा है. उन्होंने बताया कि भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के वेस्ट को निष्पादित करने के साथ ही प्रदेश में जनकल्याण की दृष्टि से अनेक नए कार्य प्रारंभ करने पर ध्यान दिया जा रहा है.
विकास को लेकर विचार-विमर्श
गौरतलब है कि नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की इस बैठक में मुख्यत: 'मूलभूत मानव पूंजी और भविष्य के लिए तैयार कौशल', 'उत्पादक रोजगार, उद्यमिता और विकेंद्रीकृत विकास', 'स्वास्थ्य, पोषण और कल्याण' एवं 'सभी के लिए समानता और गरिमा' से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई. बैठक में देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को बढ़ाने और स्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार-विमर्श किया गया.