Add Zee Business As A Preferred Source
App

CM मोहन की छात्रों को बड़ी सौगात, छात्रवृत्ति दरों में बढ़ोतरी का ऐलान, 1 जुलाई से मिलेगा लाभ

MP Students Scholarship Hike: मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासी छात्रावासों और आश्रमों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति दरों में बढ़ोतरी कर दी है. नई व्यवस्था 1 जुलाई 2026 से लागू होगी, जिससे पात्र छात्र-छात्राओं को अधिक आर्थिक सहायता मिल सकेगी.

Written ByPooja
Published: Jun 30, 2026, 09:08 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 09:11 AM IST
CM मोहन की छात्रों को बड़ी सौगात, छात्रवृत्ति दरों में बढ़ोतरी का ऐलान, 1 जुलाई से मिलेगा लाभ
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Pooja

Pooja

पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
MP Breaking News LIVE: राजगढ़ जिले को करोड़ों की सौगात देंगे सीएम मोहन, 50 जिलों में बारिश का अलर्ट, पढ़ें आज की बड़ी खबरें
MP Breaking News LIVE51 min ago
2
chhatarpur news1 hr ago
3
mp news2 hrs ago
4
bhopal newsJun 29
5
Narmadapuram newsJun 29