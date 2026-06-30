CM मोहन की छात्रों को बड़ी सौगात, छात्रवृत्ति दरों में बढ़ोतरी का ऐलान, 1 जुलाई से मिलेगा लाभ

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MP Students Scholarship Hike: मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय (एसटी) वर्ग के छात्र-छात्राओं को मोहन सरकार ने बड़ी सौगात दी है. जनजातीय कार्य विभाग ने छात्रावासों और आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति की दरों में बढ़ोतरी के आदेश जारी कर दिए हैं. संशोधित दरें 1 जुलाई 2026 से लागू होंगी.
जनजातीय कार्य विभाग के आदेश के मुताबिक, शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए छात्रवृत्ति राशि में वृद्धि मार्च माह के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (महंगाई सूचकांक) को आधार बनाकर की गई है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रत्येक जनजातीय विद्यार्थी को बेहतर अवसर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है.
शिक्षावृत्ति दरों में वृद्धि के आदेश
सरकार के आदेश के अनुसार, हॉस्टल और आश्रम में रहने वाले छात्रों को 2026-27 एकेडमिक सेशन के लिए 1,720 रुपए की मासिक स्कॉलरशिप मिलेगी, जबकि छात्राओं को हर महीने 1,770 रुपए दिए जाएंगे. विभाग ने साफ किया है कि ये बदली हुई और बढ़ी हुई दरें 1 जुलाई, 2026 से पूरे मध्य प्रदेश में लागू होंगी. सरकार के इस फैसले से राज्य भर के हजारों आदिवासी छात्रों को सीधा फायदा होगा. बढ़ी हुई स्कॉलरशिप से शिक्षा, भोजन और अन्य जरूरी खर्चों के लिए अतिरिक्त आर्थिक मदद मिलेगी, जिससे उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिलेगी.
जनजातीय विद्यार्थियों के सशक्त भविष्य की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वर्ष 2026-27 के लिए अनुसूचित जनजाति छात्रावासों एवं आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों की शिष्यवृत्ति में वृद्धि कर बालकों के लिए ₹1,720 एवं बालिकाओं के लिए ₹1,770 प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया… pic.twitter.com/tTE32UWM6a
— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) June 29, 2026
राज्य सरकार की नई नीति
सरकारी मंत्री विजय शाह ने बताया कि राज्य सरकार ने एक नीति बनाई है. अब से हॉस्टल और आश्रम में रहने वाले छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की दरें हर साल मार्च में 'कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स' (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) के आधार पर तय की जाएंगी. इस व्यवस्था का मुख्य लाभ यह है कि जैसे-जैसे महंगाई बढ़ेगी, हर साल जुलाई में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में छात्रों की स्कॉलरशिप भी उसी अनुपात में बढ़ाई जाएगी.
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