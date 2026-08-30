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चित्रकूट में भीषण बाढ़ के बीच सीएम मोहन यादव ने संभाला मोर्चा, पीड़ितों से मुलाकात कर जाना हाल

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने चित्रकूट में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर लोगों से मुलाकात की. उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी. इस दौरान उन्होंने नुकसान का सर्वे कर प्रभावितों तक आर्थिक सहायता देने की बात कही.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 30, 2026, 12:05 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 12:09 PM IST
चित्रकूट में भीषण बाढ़ के बीच सीएम मोहन यादव ने संभाला मोर्चा, पीड़ितों से मुलाकात कर जाना हाल
Image Credit: ZEE MEDIA

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चित्रकूट में भीषण बाढ़ के बीच CM मोहन यादव ने संभाला मोर्चा, पीड़ितों से की मुलाकात
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